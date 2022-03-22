俄「報復日本制裁」退出和平條約談判！岸田文雄斥：無法接受

▲日本首相岸田文雄對於俄國單方面退出和平條約協議表達強烈不滿。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯因不滿遭到日本制裁，透過外交部宣布退出與日方的「和平條約協議」，該協議涉及日俄兩國的北方領土問題，此舉隨即引發日本極度不滿。21日才剛結束印度、柬埔寨出訪行程的日本首相岸田文雄更是直言，「如今的局勢全是因俄國對烏克蘭發動攻擊所致，但卻將後果轉嫁到日俄關係上，這是極為不當的行為，我們絕無法接受，並對其表示強烈抗議。」

根據《朝日新聞》報導，俄羅斯外交部21日以「針對日本政府的決定，俄羅斯外交部所做出的對應」為題發表聲明稱，俄方考慮到日方根據烏克蘭情勢對俄國做出的制裁舉措「極度不友好」，認為兩國的關係已經無法再進行條約協商，因此無意願繼續與日本進行和平條約的協議。

俄羅斯2月24日三面進攻烏克蘭後，全球各國紛紛對其祭出制裁，並持續增加制裁強度。俄羅斯對此深表不滿，因此已經逐漸向各國提出「反擊」。俄國外交部宣布退出和平條約協議後，日本首相岸田文雄對此發表強力譴責。他表示，俄國如今面臨的局面，全是因為該國侵略烏克蘭所致，但卻企圖將受到制裁的結果轉嫁到日俄關係上，這是極為不妥的行為，日方堅決無法接受，且對此發表強烈抗議。

事實上，外界一致認為，俄羅斯此舉是為了報復日方的制裁行動。對於未來的應對方案，岸田文雄則稱，「在締結和平條約以解決北方領土的議題上，日本的立場並沒有任何改變。」

▲北方領土指南千島群島。（圖／CFP）

該和平條約協議涉及北方領土議題，而北方領土議題泛指「千島群島」的領土問題，千島群島因為位於俄羅斯勘察加半島西南部，與日本北海道中間的一組火山群島，目前行政規劃隸屬於俄羅斯薩哈林控制，日本宣稱對包括擇捉島（伊圖魯普島）、國後島（庫納希爾島）、色丹島（希科坦島）和齒舞群島（哈伯邁群島）在內的南千島群島擁有主權，國際上稱為「北方四島之爭」。

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