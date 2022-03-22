《華爾街》：美提供「秘密獲取」蘇聯防空飛彈系統給烏克蘭

▲美國援助烏克蘭蘇聯製壁虎SA-8全天候地對空飛彈武器系統。（示意圖／翻攝維基「Sevda Babayeva」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國數名官員透露，美國正把一批在數十年前取得的蘇聯製防空武器運往烏克蘭，為烏克蘭增加防空武力，加大俄軍透過空襲和導彈攻擊奪取制空權的難度。

《華爾街日報》21日報導，美國官員表示這批多年前秘密取得的蘇聯製防空武器，包括壁虎SA-8全天候地對空飛彈武器系統，當時美方獲取目的是為了研究俄軍裝備以及賣給全球多國的裝備技術。

壁虎SA-8全天候地對空飛彈武器系統是運輸、起豎、發射和雷達一體化，每輛都能獨立完成目標追蹤、截獲和打擊，而且載車為六輪裝甲越野車，具備良好兩棲能力，並能以空運輸送。

美國官員表示過去數十年，透過努力獲得少量蘇聯研製的飛彈防禦系統，目的是為幫助美軍訓練，而從前蘇聯體制下獨立出來的烏克蘭，軍方對相關設備也很熟悉，因此美方決定軍援該批防空飛彈系統。對此，美國國防部拒絕發表評論。

▲美方與盟邦討論增援烏克蘭蘇聯製S-300防空系統。（圖／翻攝自俄羅斯國防部臉書）

BBC報導，國防部發言人柯比（John Kirby）另外透露，美方和盟邦正在討論進一步提供長程飛彈防空系統給烏克蘭。截至目前為止，美方已軍援烏克蘭的防空武器有單兵操作的刺針飛彈，但由於射程和輕量化限制，刺針飛彈的攻擊範圍僅限直升機和低空飛行的飛行器，對於能夠高空飛航的戰機沒轍。

包括東歐國家斯洛伐克（Slovakia）在內，多個國家都表達了援助烏克蘭蘇聯S-300防空系統的意願，目前烏軍已在使用S-300系統對俄軍進行反擊。

雖然科比並沒有直接點名S-300防空飛彈系統和斯洛伐克，但他說美方正積極討論輸送烏軍習慣使用的長程飛彈防空系統給烏克蘭。