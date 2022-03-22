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美國防部：著手蒐集俄軍戰爭罪證據！　國際刑事法庭啟動程序

▲▼ 依據衛星影像，烏克蘭南部港口城市馬力波面對俄軍入侵，公寓大樓、商家嚴重受損。（圖／路透）

▲俄軍在烏克蘭南部港口城市馬力波對民宅、商辦進行無差別轟炸。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登日前正式定調普丁為「戰爭犯」，克里姆林宮21日召見美國駐俄大使警告，美俄關係已接近決裂點。美國國防部發言人科比（John Kirby）之後進一步指出，美方正在蒐集俄軍侵烏所犯下的戰爭罪證據。

BBC報導，拜登16日在聲明中定調普丁是「戰爭犯」後，開始有更多把普丁和戰爭犯相提並論的說詞出現，英國前首相布朗（Gordon Brown）和梅傑（Sir John Major）也紛紛呼籲，針對普丁和所有幫助其計畫侵略烏克蘭的人，啟動國際法庭審判。

烏克蘭南部重要港市馬力波（Mariupol）遭到俄軍斷水斷電圍城近20天，俄軍日前疑因進攻鋒勢受阻，已開始進行無差別攻擊，包括轟炸民宅、醫院，甚至不管蘇聯時期落成的劇院外頭平地上漆有大大的「有小孩」字樣，仍然精準轟炸將該劇院炸成廢墟，當時裡頭有數百名婦女小孩。除此之外，俄軍在烏克蘭各地也傳出犯下相關戰爭罪行。

▲▼馬力波劇院外頭噴「有小孩」字樣，俄軍仍轟炸。（圖／翻攝Maxar／TELEGRAM）

▲馬力波劇院外頭噴「有小孩」字樣，俄軍仍轟炸。（圖／翻攝Maxar／TELEGRAM）

美國國防部指出美國正在蒐集俄羅斯相關戰爭罪刑的證據，對象包括俄羅斯高官和寡頭。「我們確實看到俄軍罪證確鑿的戰爭罪犯行」，科比表示美方也在幫忙蒐集證據，用於之後國際法庭的呈堂證物。

經39個國家要求展開調查後，國際刑事法庭已經著手進行法律程序。

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