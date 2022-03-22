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座位決定生死！　專家曝「空難預防自保5關鍵」：倖存率高40％

▲▼ 飛機,機位,機票,航空。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲飛機和遊覽車雷同，都有相對安全的座位。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國東方航空一架波音737客機21日在廣西梧州墜毀並引發山火，基上含機組員132人生死不明。一般人平常登機通常會選自己喜歡的靠走道或靠窗座位，但萬一空難發生時，座位的選擇就很重要；專家表示，選擇的座位很可能最終會決定生死。此外，還有4項自保措施可以靠乘客自己做到。

東方航空此次墜機打破過去11年0失事紀錄，情況相罕見，美媒「ABC News」根據美國國家運輸安全委員會（NTSB）統計指出，每120萬個航班中只有一個航班會發生事故，但除了機長、機組員與塔台的努力之外，乘客仍然可以透過選擇座位來做一些預防性措施。

英國格林威治大學（University of Greenwich）教授蓋利亞（Ed Galea）耗時25年，研究超過100起空難，訪問約1900名倖存者後，他歸結出一項結論，坐在靠近走道或靠近出口門邊位置的乘客，倖存機率較大，因此若登機時選好這類位置，一旦真的碰上失事意外也會比較有安全保障。

《大眾機械雜誌》（Popular Mechanics）統計自1971年以來所有飛安事故，則發現相對於坐在飛機前排，選擇後排座椅的乘客更安全，事故倖存率高出40％。

《探索頻道》（Discovery）也針對此做過一項測試，透過讓假人充當乘客，並在一架波音727上安裝38個攝影機和傳感器，讓飛機在沙漠中墜毀來進行研究，發現當飛機機腹朝下，機鼻首先墜地的情況，前排第一到第七排座位死傷最為慘重。測試也表明事故後最重要是迅速逃離飛機，因此坐在出口附近5排座位以內的乘客，倖存機率較大。

除了事前選擇較安全的座位外，還有4項登機後或飛機失事時可以增加倖存率的注意事項，如繫好安全帶，可以防止在飛機搖晃急墜時，人失去意識後被拋離座位或撞擊其他東西。

第二，注意飛機上的緊急出口，預先清楚出口位置後，一旦發生狀況就能少去混亂中尋找逃生方向的時間，飛機失事後每一秒都是逃生關鍵。第三，意外發生時需要保持冷靜，冷靜判斷情況是需要練習的生存技能，在極端情況中保持理智和警覺，聽從空服員的指示非常重要。

最後一項，就是當意外發生時保持安全姿勢。1989年「英倫航空92號班機空難」事件中，機上126人裡共79人倖存；然而倖存者中有許多人雙腿膝蓋以下部位都出現骨折或嚴重斷裂的情況，因為他們在過程中都是雙腿伸直或把腳靠在前座上，才導致腿部骨折，因此在緊急情況下要做的是雙腳平貼飛機地面，把隨身行李放在前座下方，這樣能在撞擊時形成緩衝墊的效果，減少雙腳撞擊前座的力道。

此外還可以幫頭部採取額外保護措施，例如枕頭，原理同樣是減少衝擊影響，以及盡快將身上的尖銳物體或硬物排除。

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