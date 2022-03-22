俄軍「被證實」近1萬死1.7萬傷！　親俄媒疑意外洩真實數字





▲俄軍多輛戰車遭烏軍擊毀或繳獲。（圖／烏克蘭國防部臉書）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄烏開戰以來雙方死傷慘重，但克里姆林宮方面截至2日僅承認俄軍498人死亡，被外界質疑死傷人數低報，這點在21日似乎被親克里姆林宮的《共青團真理報》「意外」證實，報中引述俄國防部指出，至今已有將近1萬名俄軍官兵陣亡，相關數字甚至超過美方此前的保守估計。

BBC俄羅斯月初分布此前根據可取得的資料指出，俄軍已被證實的死亡人數為557人，但俄羅斯國防部表示俄軍實際政亡人數為498人；報導表示在《共青團真理報》（Komsomolskaya Pravda）的一篇報導出爐後，俄軍死傷數字在一夕之間突然暴增。

該報其中一篇文章節錄俄國防部長的談話內容，指出俄軍實際陣亡人數已高達9861人，受傷官兵則有1萬6153人。

BBC截圖該文章剛上線時的頁面，確實有9861死、1萬6153傷兩項數字，但表示文章上線不到幾分鐘後，提到俄軍實際傷亡人數的部分就立刻被下架。求證過程中《共青團真理報》編輯宋戈爾金（Vladimir Sungorkin）稱，相關死傷數字是被駭客竄改，報方的正式解釋會在稍後刊出。

之後該報發文澄清，稱網站遭到駭客入侵，俄軍針對烏克蘭的「特別軍事行動」傷亡數字遭到竄改，「錯誤資訊已被立即刪除」。

此前烏軍不斷放消息稱俄軍官兵死傷慘重，但實際數字難以得到第三方驗證，美方根據情報則估計俄軍開戰已來死亡人數應在6000多人，若此次《共青團真理報》洩露的數字為真，代表俄軍的死傷就遠比英美估計的還要嚴重。