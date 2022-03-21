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東航墜毀處「空拍畫面曝」！地面剩一片焦黑…救援人員急尋倖存者

記者閔文昱／綜合報導

中國東方航空一架波音737客機今（21日）在執行昆明至廣州航班任務時，於廣西梧州上空失聯，大陸民航局證實，已確認飛機墜毀，機上共有132人仍生死未卜，鄰近地區啟動應急機制，450名消防員直奔墜機山火現場。根據現場空拍畫面，事故現場留下大片灰燼，而倖存者和飛機殘骸，目前救援人員都還在搜索當中。

▲東航墜毀地點空拍畫面曝光。（圖／翻攝自微博／中國消防）

▲東航墜毀地點空拍畫面曝光。（圖／翻攝自微博／中國消防，下同）

根據陸媒報導，消防救援人員在救援現場搭建衛星通訊便攜站，並利用空拍機進行全景拍攝，以利更確切了解搜救方位。然而畫面顯示，樹林中只出現一片焦黑土地，除大量灰燼外，還有許多不明白色異物，至於飛機殘骸與機上乘客則不見蹤影，救難人員目前仍在全力搜索當中。

東方航空失事空拍

另外，梧州北辰礦業監視器還拍下該架飛機墜落畫面，指見幾乎是機頭朝下、筆直俯衝，迅速消失在樹林當中。一名北辰礦業有限公司的員工表示，他當時正在礦區的山裡工作，距離飛機墜毀地點有3、4公里，當下有聽到很大的爆炸聲，「我以為是隔壁山頭有人在放禮炮，爆炸聲持續時間不長，沒想到是飛機失事了。」

現場空拍曝光後，許多網友也紛紛留言，「不放棄最後一絲希望，各位每個救援人員也要保護好自己」、「這是都炸成碎片了嗎？都看不到完整的機體了，都是殘骸」、「怎麼什麼都沒有了啊」、「希望他們都躲到樹林裡了」、「為什麼看不到大塊碎片，感覺飛機消失了一樣」、「我不知道那一灘灘的灰到底是什麼，但我希望那不是我想的」。

▲▼ 失事前畫面 。（圖／翻攝自微博）

▲失事前畫面 。（圖／翻攝自微博）

東航稍早表示，飛機失事後，公司高度重視，立即啟動應急機制，派出工作組趕赴現場，「本次飛機失事的原因還在調查中，公司將積極配合相關調查。公司對本次飛機失事中遇難的旅客和機組人員表示沉痛的哀悼！」

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