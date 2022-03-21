　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本認定Netflix漏報所得　追徵3億日圓稅額

▲Netflix。（圖／路透）

▲Netflix在日本涉及漏報所得。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國影音串流平台Netflix日本分公司涉漏報所得。相關人士向日媒透露，東京稅務當局調查後認為，Netflix漏報所得約12億日圓（約新台幣2.9億元），預計將被追徵約3億日圓（約新台幣7200萬元）的稅額。對此，Netflix公司表示已經進行申報更正。

《共同社》報導，相關人士向讀賣新聞透露，美國影音串流巨頭Netflix的日本分公司接受東京國稅局的稅務調查，被指出截至2019年12月為止的3年間，向多家製作公司共支付了100多億日圓，以取得播映權。隨後，Netflix荷蘭分公司為了在網路上架相關內容，向日本分公司支付當初取得播映權所花的經費，日本分公司因此將權利轉讓給負責播映的荷蘭分公司。

東京國稅局認定，Netflix荷蘭分公司透過日本分公司的貢獻而賺取了巨大利益，因此，除了支付取得播映權的費用，也有必要向日本分公司分配與業務內容相當的利潤。東京國稅局依一般交易行情進行比較，計算出Netflix日本分公司應得的利潤份額，相當於漏報12億日圓的所得。因此將追徵包含低報加算稅在內等法人稅，共約3億日圓。

Netflix日本分公司負責人回應，關於國稅當局的調查，已經根據日本稅法進行討論並修正申報。報導指出，這次受到稅務調查的是Netflix在日本國內負責客服、與影像製作公司洽談簽訂合約等業務的分公司「ネットフリックス合同会社」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►角落小夥伴相機Q爆！1450元手刀搶

ET快訊
快訊／台中民宅火警全面燃燒　烈焰染紅夜空1人死亡
快訊／東航載132人失事殘骸碎片找到了　尚未發現罹難者遺體
《全明星》粿粿傳懷孕！經紀人回應了
東航墜機132人仍失聯！具體失事地點曝光
北藝大校花泡湯照「上下全看光」！　渾圓兩粒震暈3.4萬老司機
網瘋傳「東航墜毀」前10秒影片！　筆直下墜消失在樹林
小情侶娃娃機店「激戰42秒」影片外流　2男PO臉書下場曝
白俄大使遭甩「30枚銀幣」　羞辱片曝光
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澤倫斯基再促普丁和談　建議在「耶路撒冷」會面

日本認定Netflix漏報所得　追徵3億日圓稅額

快訊／基輔突宣布「實施宵禁36小時」　急籲民眾躲至避難所

白俄大使遭甩「30枚銀幣」羞辱片曝光　外交官全面撤出烏克蘭

美英法義德5國領袖視訊會議　將商討烏克蘭局勢

尹錫悅計畫遷總統辦公室　青瓦台急著跳出來反對：操之過急！

俄羅斯宣布：殲滅80名外國傭兵及烏兵！　巡弋飛彈精準打擊基地

夜間詭異低語以為鬧鬼　女錄影發現「男友媽站床邊」詛咒她去死

美國打臉澤倫斯基「世界大戰論」！　強調美軍不會進入烏克蘭

安息吧大麥克！俄羅斯殯葬公司IG辦「葬禮」　埋葬西方品牌說再見

具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

凌晨4點上廁所驚見客廳亮著　長髮妹抓到「喝醉怪男」：幹嘛！

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

朴載範曝「是IU主動邀歌」秒答應　超恨妝髮「被化妝師追著跑」XD

小賴、吳映潔挺黃偉晉先來《WA DA DA》　生日曝「陳零九直接掏現金」

倒車撞倒重機「拍完照秒閃」　騎士氣炸：車損維修至少3萬

李光洙吃鯛魚燒「燙到臉歪腿軟」XD　遭強制加班...車太鉉「問過李善彬了」

澤倫斯基再促普丁和談　建議在「耶路撒冷」會面

日本認定Netflix漏報所得　追徵3億日圓稅額

快訊／基輔突宣布「實施宵禁36小時」　急籲民眾躲至避難所

白俄大使遭甩「30枚銀幣」羞辱片曝光　外交官全面撤出烏克蘭

美英法義德5國領袖視訊會議　將商討烏克蘭局勢

尹錫悅計畫遷總統辦公室　青瓦台急著跳出來反對：操之過急！

俄羅斯宣布：殲滅80名外國傭兵及烏兵！　巡弋飛彈精準打擊基地

夜間詭異低語以為鬧鬼　女錄影發現「男友媽站床邊」詛咒她去死

美國打臉澤倫斯基「世界大戰論」！　強調美軍不會進入烏克蘭

安息吧大麥克！俄羅斯殯葬公司IG辦「葬禮」　埋葬西方品牌說再見

營養師曝10種營養保健品「最佳補充時間」！吃錯難吸收還會不舒服

邵翔要替兒子買「水漏」！小蠻搜圖困惑：都是漏斗？　終於破案傻眼了

俄烏戰爭影響！美國抵押貸款利率飆　貸款申請相比去年降8％

快訊／台中豐原民宅火警全面燃燒　烈焰染紅夜空1人死亡

佳世達贈成大「協作式數位白板Jamboard」　打造智慧科技大學城

【英語多益通】睽違10年央行宣布「升息」　英文怎麼說

快訊／東航載132人已發現失事殘骸碎片！　尚未發現罹難者遺體

「6種免費健檢」一圖看　營養師：男性也會得乳癌！符合資格快去

東航「筆直5秒墜落」影片曝光！北辰礦業證實：山上監視器拍到

《全明星》粿粿傳懷孕！　求婚1個月「直播露餡」…經紀人回應

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

國際熱門新聞

男友不在！她大方吻陌生男　下秒尷尬了

爆乳人妻車震流浪漢　健身教練尪抓狂

每人只有10發子彈！他一到基輔嚇到落跑

錢只夠女兒吃　老闆娘舉動逼哭網

烏克蘭：車臣部隊不堪死傷「撤退了」！

被俘俄軍哭了！痛批普丁「是俄國騙子」

東大女想嫁　學歷卻嚇跑50男

烏情報揭俄國菁英正「密謀暗殺普丁」

歐洲最大煉鋼廠遭摧毀！女議員證實

金正恩明開戰？時空旅人爆「將入侵美國」

兩岸開戰可能性低？北京老翁盼「和平統一」

特斯拉在天上飛！他0減速衝上坡落地成廢鐵

俄海軍首位高官戰死！　證實：黑海艦隊副司令陣亡

快訊／法國宣布凍結俄羅斯央行資產

更多熱門

相關新聞

2022年2月西南防空識別區態勢分析

2022年2月西南防空識別區態勢分析

2021年1月中國軍機出現在台灣西南海域的「防空識別區」（ADIZ）的情況，大部分仍多為進出「防空識別區」的西南角落的短距離飛行。較特別注意的是，中國海軍艦隊對西南海域的反潛訓練開始逐步增強，不論對台灣潛艦或是美國與日本潛艦在此海域進出，所面臨遭針或的壓力都將增強。

飼主集貓毛　巧手為貓製迷你拖鞋

飼主集貓毛　巧手為貓製迷你拖鞋

賈靜雯讚「修杰楷❤王柏傑很養眼」：成全你們！

賈靜雯讚「修杰楷❤王柏傑很養眼」：成全你們！

台積電停止出口晶片！俄科技領域全受阻

台積電停止出口晶片！俄科技領域全受阻

世正好冷！　安孝燮幫披羽絨外套

世正好冷！　安孝燮幫披羽絨外套

關鍵字：

日本Netflix網飛漏報追稅荷蘭

讀者迴響

熱門新聞

信義區驚見「女歌手街頭演唱」！半年只有3場工作

等4年！麥當勞「神級漢堡」回來了

新竹男20天沒大便「頂到心臟」　挖出5KG宿便

國道坐副駕挨罰…她傻眼「只是抓癢」

認識10天結婚！夫送車　妻歸寧跑了

東航客機疑墜毀！疑似殘骸影片曝光

《華燈》誰演技最好？網一面倒全推「他」

農遊券估有7萬張用不完！農委會宣布4／6免費送

《咒》導演否認硬上！網紅阿得報案「2度性侵得逞」曝受害女心情

古娃娃超美婚禮「台上台下都哭了」！婚宴現場曝光

每半小時一人大腸癌！醫曝每天「1杯這飲品」　風險降26%

《華燈》花子脫了！「背部全裸露到股溝」

今全台提前變天「雨最大」時間曝　明狂跌8℃

嘉義確診夫妻遊屏東足跡曝　墾丁凱薩、萬巒海鴻

男友不在！她大方吻陌生男　下秒尷尬了

更多

最夯影音

更多
具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD

具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD
講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

凌晨4點上廁所驚見客廳亮著　長髮妹抓到「喝醉怪男」：幹嘛！

凌晨4點上廁所驚見客廳亮著　長髮妹抓到「喝醉怪男」：幹嘛！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面