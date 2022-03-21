夜間詭異低語以為鬧鬼　女錄影發現「男友媽站床邊」詛咒她去死

▲女睡不好以為鬧鬼，沒想到是被男友媽騷擾。（圖／翻攝自TikTok／rosiduh）

記者李振慧／綜合報導

國外女網友羅莎(Rosa Chicas)近來常覺得晚上睡不安寧，沒想到使用紀錄睡眠的應用軟體意外錄到詭異低語聲，她原本以為家裡鬧鬼，意外發現男友母親常趁深夜時跑到她耳邊，低語咒罵她趕快去死，詭異內容獲得六百多萬網友觀看。

羅莎在TikTok拍攝影片表示，她使用紀錄睡眠的應用軟體時，錄到一個詭異低語聲，一直低聲說她有多討厭、很醜，並且希望她能夠去自殺，「那個聲音說了很多惡毒的話，我本來以為是鬼魂，可是持續了3天，所以在房間放了攝影機，結果發現是男友的媽媽晚上趁我睡著後，跑到我床邊講這些話」。

影片爆紅後，羅莎另外公布她拍到的影片，畫面中可看到，羅莎睡著時，的確有一名女子靠近她床邊，在她耳邊低語。她表示，男友媽媽最近才出獄，因為無處可去所以帶著小女兒一起住在她家，對方平時對她很好，所以親眼看到影片前她也不敢相信，事發後她不敢和對方對質，因為她和對方小女兒感情很好，深怕男友媽一氣之下把人帶走，以後便再也見不到面。

