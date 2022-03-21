　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

白俄大使遭甩「30枚銀幣」羞辱片曝光　外交官全面撤出烏克蘭

記者詹雅婷／綜合報導

白俄羅斯19日證實，該國所有外交官已撤出烏克蘭。如今網路已開始流傳一段畫面，白俄羅斯駐烏克蘭大使索科爾來到邊境檢查站時，一名烏克蘭邊境衛隊成員拿出「30枚銀幣」，在大使拒拿的狀態下，把整袋裝著銀幣的袋子甩在大使身上羞辱。其實30枚銀幣與聖經典故有關。

Express報導，當時一名烏克蘭士兵伸手從桌上拿起一個黑色袋子，並把同伴遞來的30枚銀幣放進袋中。依據影片，站在士兵前方的男子就是索科爾（Igor Sokol），可以聽到他被要求說明身分，確認是「白俄羅斯共和國駐烏克蘭全權大使伊戈爾索科爾」。

烏克蘭士兵接著說，「我們國家邊境局長瓦希里耶維奇將軍下令，告訴你們白俄羅斯邊境委員會負責人洛布科夫中將，熱情問候並給予30枚銀幣，這是命令，把這個交給你們的洛布科夫中將」。不過索科爾立刻回應，「這是對你的命令，不是對我的」。

▲▼ 白俄羅斯駐烏克蘭大使索科爾（Igor Sokol）被烏克蘭士兵扔裝有30枚銀幣的畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube）

▲索科爾被烏克蘭士兵扔裝有30枚銀幣的畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube）

正當索科爾拒拿眼前的黑袋子時，可見烏克蘭士兵直接把袋子甩在大使身上，動作相當不屑。這段影片後被烏克蘭記者、新聞機構Nexta轉發，引發高度關注。

事實上，30枚銀幣是聖經典故之一，耶穌門徒猶大為了30枚銀幣，背叛耶穌。部分網友認為，「白俄羅斯確實出賣烏克蘭」。

俄羅斯2月24日下令發動烏克蘭特別軍事行動，戰火迄今未停歇，俄方入侵主要集中在北部、南部及東部，但近期也發射擊中靠近波蘭邊境的軍事基地。此外，在開戰後，不時有傳聞指出，俄羅斯盟友白俄羅斯將出兵助戰。

▲俄軍2月24日入侵烏克蘭，戰火迄今未歇。（示意圖／路透）

索科爾先前接受白俄羅斯STV電視台訪問時提到，白俄羅斯外交部領導層下令撤離，最後一批白俄羅斯外交官在烏克蘭當局製造的無法忍受條件下離開烏克蘭。

索科爾說明，有11名人員及2名家屬的最後一批人員從烏克蘭提供的路線離開，因烏方無法保證安全通行至白俄羅斯的路線，外交官們被迫先到摩爾多瓦，且烏克蘭封鎖使館所有財務帳戶，「製造難以忍受的條件，不斷進行物質懲治威脅」。

►烏國防部：白俄準備出兵「直接入侵烏克蘭」！　這地區最危險
►烏國安局：車臣部隊「撤退了」！不堪死傷慘重　搭機返回俄羅斯
►每人只有10發子彈！他一到基輔嚇到落跑　驚揭烏國際傭兵團黑幕

►角落小夥伴相機Q爆！1450元手刀搶

ET快訊
快訊／東航墜機123人生死未卜　習近平說話了
明上班時間變天　春雷強陣風+劇烈降雨熱區曝
東航墜機班機上是否有台人？台灣分公司這麼說
東航客機墜毀解體！唯一幸運兒是他
納豆可以走路了！　依依露面曝狀況：講話都OK
東航客機墜毀大火　救援人員：飛機已經完全解體
東航官網一片黑白！　墜毀山區湧入整排消防車
北市金店面「巨石剝落」　百萬跑車慘被砸
陸民航局證實東航客機墜毀　現場大火狂燒影片瘋傳！
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本認定Netflix漏報所得　追徵3億日圓稅額

快訊／基輔突宣布「實施宵禁36小時」　急籲民眾躲至避難所

白俄大使遭甩「30枚銀幣」羞辱片曝光　外交官全面撤出烏克蘭

美英法義德5國領袖視訊會議　將商討烏克蘭局勢

尹錫悅計畫遷總統辦公室　青瓦台急著跳出來反對：操之過急！

俄羅斯宣布：殲滅80名外國傭兵及烏兵！　巡弋飛彈精準打擊基地

夜間詭異低語以為鬧鬼　女錄影發現「男友媽站床邊」詛咒她去死

美國打臉澤倫斯基「世界大戰論」！　強調美軍不會進入烏克蘭

安息吧大麥克！俄羅斯殯葬公司IG辦「葬禮」　埋葬西方品牌說再見

健身房突然腳滑！　男被20公斤圓盤「直接砸臉」恐怖畫面曝光

具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

凌晨4點上廁所驚見客廳亮著　長髮妹抓到「喝醉怪男」：幹嘛！

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

小賴、吳映潔挺黃偉晉先來《WA DA DA》　生日曝「陳零九直接掏現金」

朴載範曝「是IU主動邀歌」秒答應　超恨妝髮「被化妝師追著跑」XD

倒車撞倒重機「拍完照秒閃」　騎士氣炸：車損維修至少3萬

李光洙吃鯛魚燒「燙到臉歪腿軟」XD　遭強制加班...車太鉉「問過李善彬了」

日本認定Netflix漏報所得　追徵3億日圓稅額

快訊／基輔突宣布「實施宵禁36小時」　急籲民眾躲至避難所

白俄大使遭甩「30枚銀幣」羞辱片曝光　外交官全面撤出烏克蘭

美英法義德5國領袖視訊會議　將商討烏克蘭局勢

尹錫悅計畫遷總統辦公室　青瓦台急著跳出來反對：操之過急！

俄羅斯宣布：殲滅80名外國傭兵及烏兵！　巡弋飛彈精準打擊基地

夜間詭異低語以為鬧鬼　女錄影發現「男友媽站床邊」詛咒她去死

美國打臉澤倫斯基「世界大戰論」！　強調美軍不會進入烏克蘭

安息吧大麥克！俄羅斯殯葬公司IG辦「葬禮」　埋葬西方品牌說再見

健身房突然腳滑！　男被20公斤圓盤「直接砸臉」恐怖畫面曝光

啦啦隊女神短今搭捷運遭偷拍「有陰影」　曝不只女性受害

蔡佩軒甜蜜約會帥男　羞喊：只認識他1小時！　

花東鐵路全線雙軌化　立委劉櫂豪爭取今年動工

扯！「這家公司」竟自辦敲鐘掛牌「假上市」　連股票代號都是冒用

五倍券使用期限倒數　「大江」母親節促銷優惠3／25開打

出生6天是黑嚕嚕小山豬！　1年後毛炸開「大褪色變黃狗」像被掉包

劉櫂豪與黃偉哲市長齊力推廣台東鳳梨釋迦

那瑪夏600棵吉野櫻造林　打造賞櫻、觀螢、啖桃勝地

快速伸縮40cm舌頭！　近距離觀察小食蟻獸「挖開蟻巢」嗑午餐

鳳梨當渣男被媽媽處罰！　「提水桶半蹲」氣噗噗：誰在那邊講

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

國際熱門新聞

男友不在！她大方吻陌生男　下秒尷尬了

爆乳人妻車震流浪漢　健身教練尪抓狂

錢只夠女兒吃　老闆娘舉動逼哭網

每人只有10發子彈！他一到基輔嚇到落跑

烏克蘭：車臣部隊不堪死傷「撤退了」！

被俘俄軍哭了！痛批普丁「是俄國騙子」

東大女想嫁　學歷卻嚇跑50男

烏情報揭俄國菁英正「密謀暗殺普丁」

歐洲最大煉鋼廠遭摧毀！女議員證實

金正恩明開戰？時空旅人爆「將入侵美國」

特斯拉在天上飛！他0減速衝上坡落地成廢鐵

兩岸開戰可能性低？北京老翁盼「和平統一」

俄海軍首位高官戰死！　證實：黑海艦隊副司令陣亡

快訊／法國宣布凍結俄羅斯央行資產

更多熱門

相關新聞

美英法義德視訊會　將商討烏克蘭局勢

美英法義德視訊會　將商討烏克蘭局勢

義大利政府證實，總理德拉吉（Mario Draghi）將於21日晚間進行多國領袖視訊通話會議，與會成員包括美國總統拜登、法國總統馬克宏、德國總理蕭茲及英國首相強生。預料烏克蘭局勢將是談論議題之一。

俄羅斯宣稱：殲滅80名外國傭兵及烏兵！

俄羅斯宣稱：殲滅80名外國傭兵及烏兵！

掰了大麥克！俄國辦「葬禮」告別西方品牌

掰了大麥克！俄國辦「葬禮」告別西方品牌

馬力波滿地屍！當地人絕望：怕到不敢逃

馬力波滿地屍！當地人絕望：怕到不敢逃

烏克蘭回收俄軍武器　改造後供軍人使用

烏克蘭回收俄軍武器　改造後供軍人使用

關鍵字：

烏俄軍武國際軍武白俄羅斯白俄Igor Sokol

讀者迴響

熱門新聞

信義區驚見「女歌手街頭演唱」！半年只有3場工作

等4年！麥當勞「神級漢堡」回來了

新竹男20天沒大便「頂到心臟」　挖出5KG宿便

國道坐副駕挨罰…她傻眼「只是抓癢」

認識10天結婚！夫送車　妻歸寧跑了

東航客機疑墜毀！疑似殘骸影片曝光

農遊券估有7萬張用不完！農委會宣布4／6免費送

《華燈》誰演技最好？網一面倒全推「他」

《咒》導演否認硬上！網紅阿得報案「2度性侵得逞」曝受害女心情

每半小時一人大腸癌！醫曝每天「1杯這飲品」　風險降26%

今全台提前變天「雨最大」時間曝　明狂跌8℃

古娃娃超美婚禮「台上台下都哭了」！婚宴現場曝光

《華燈》花子脫了！「背部全裸露到股溝」

男友不在！她大方吻陌生男　下秒尷尬了

晚上11點34分後是春分　最忌諱這件事

更多

最夯影音

更多
具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD

具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD
講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

凌晨4點上廁所驚見客廳亮著　長髮妹抓到「喝醉怪男」：幹嘛！

凌晨4點上廁所驚見客廳亮著　長髮妹抓到「喝醉怪男」：幹嘛！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面