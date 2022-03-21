　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄羅斯宣布：殲滅80名外國傭兵及烏兵！　巡弋飛彈精準打擊基地

▲▼俄軍公布「戰果」影片，聲稱繳獲許多來自烏克蘭部隊的反坦克飛彈。（圖／翻攝自俄羅斯國防部YouTube）

▲ 俄軍先前公布戰果影片，聲稱繳獲許多來自烏軍的反坦克飛彈。（圖／俄羅斯國防部）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏戰事第26天，俄羅斯國防部21日宣稱，以高精準武器摧毀位於烏克蘭西部羅夫諾（Rovno）地區的軍事設施，殲滅80名雇傭軍人及烏克蘭激進份子，但烏克蘭尚未證實此事。

綜合《路透社》、《俄新社》報導，俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）21日宣布，俄國空軍發射巡弋飛彈，精準打擊烏克蘭羅夫諾地區一座訓練基地，受訓對象為外國雇傭軍及烏克蘭民族主義部隊，造成80人死亡。

俄國也公布戰果指出，過去一天內共摧毀44個烏克蘭軍事設施，包括4座指揮所及4座武器庫，防空系統還在人口密集地區上空擊落2架烏克蘭無人機，且俄軍已經控制基輔附近一座指揮中心，有60名烏克蘭士兵投降。

烏克蘭西部利維夫（Lviv）先前遭到俄軍空襲，8枚導彈擊中位於小鎮亞沃利夫（Yavoriv）的國際維和與安全中心（IPSC），造成35人死亡。俄方宣稱，這場攻擊殲滅180名外籍傭兵，並摧毀大量外國武器。但烏國國防部發言人發言人盧布奇夫斯基（Markiyan Lubkivsky）指出，IPSC內發現的死者中並無外籍人士，指責俄方說法是典型的宣傳戰手法。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►角落小夥伴相機Q爆！1450元手刀搶

ET快訊
明上班時間變天　春雷強陣風+劇烈降雨熱區曝
東航墜機班機上是否有台人？台灣分公司這麼說
東航客機墜毀解體！唯一幸運兒是他
納豆可以走路了！　依依露面曝狀況：講話都OK
東航客機墜毀大火　救援人員：飛機已經完全解體
東航官網一片黑白！　墜毀山區湧入整排消防車
北市金店面「巨石剝落」　百萬跑車慘被砸
陸民航局證實東航客機墜毀　現場大火狂燒影片瘋傳！
兄弟啦啦隊3新成員報到　17辣妹站一排史上最多
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本認定Netflix漏報所得　追徵3億日圓稅額

快訊／基輔突宣布「實施宵禁36小時」　急籲民眾躲至避難所

白俄大使遭甩「30枚銀幣」羞辱片曝光　外交官全面撤出烏克蘭

美英法義德5國領袖視訊會議　將商討烏克蘭局勢

尹錫悅計畫遷總統辦公室　青瓦台急著跳出來反對：操之過急！

俄羅斯宣布：殲滅80名外國傭兵及烏兵！　巡弋飛彈精準打擊基地

夜間詭異低語以為鬧鬼　女錄影發現「男友媽站床邊」詛咒她去死

美國打臉澤倫斯基「世界大戰論」！　強調美軍不會進入烏克蘭

安息吧大麥克！俄羅斯殯葬公司IG辦「葬禮」　埋葬西方品牌說再見

健身房突然腳滑！　男被20公斤圓盤「直接砸臉」恐怖畫面曝光

具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

凌晨4點上廁所驚見客廳亮著　長髮妹抓到「喝醉怪男」：幹嘛！

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

小賴、吳映潔挺黃偉晉先來《WA DA DA》　生日曝「陳零九直接掏現金」

朴載範曝「是IU主動邀歌」秒答應　超恨妝髮「被化妝師追著跑」XD

倒車撞倒重機「拍完照秒閃」　騎士氣炸：車損維修至少3萬

李光洙吃鯛魚燒「燙到臉歪腿軟」XD　遭強制加班...車太鉉「問過李善彬了」

日本認定Netflix漏報所得　追徵3億日圓稅額

快訊／基輔突宣布「實施宵禁36小時」　急籲民眾躲至避難所

白俄大使遭甩「30枚銀幣」羞辱片曝光　外交官全面撤出烏克蘭

美英法義德5國領袖視訊會議　將商討烏克蘭局勢

尹錫悅計畫遷總統辦公室　青瓦台急著跳出來反對：操之過急！

俄羅斯宣布：殲滅80名外國傭兵及烏兵！　巡弋飛彈精準打擊基地

夜間詭異低語以為鬧鬼　女錄影發現「男友媽站床邊」詛咒她去死

美國打臉澤倫斯基「世界大戰論」！　強調美軍不會進入烏克蘭

安息吧大麥克！俄羅斯殯葬公司IG辦「葬禮」　埋葬西方品牌說再見

健身房突然腳滑！　男被20公斤圓盤「直接砸臉」恐怖畫面曝光

啦啦隊女神短今搭捷運遭偷拍「有陰影」　曝不只女性受害

蔡佩軒甜蜜約會帥男　羞喊：只認識他1小時！　

花東鐵路全線雙軌化　立委劉櫂豪爭取今年動工

扯！「這家公司」竟自辦敲鐘掛牌「假上市」　連股票代號都是冒用

五倍券使用期限倒數　「大江」母親節促銷優惠3／25開打

出生6天是黑嚕嚕小山豬！　1年後毛炸開「大褪色變黃狗」像被掉包

劉櫂豪與黃偉哲市長齊力推廣台東鳳梨釋迦

那瑪夏600棵吉野櫻造林　打造賞櫻、觀螢、啖桃勝地

快速伸縮40cm舌頭！　近距離觀察小食蟻獸「挖開蟻巢」嗑午餐

鳳梨當渣男被媽媽處罰！　「提水桶半蹲」氣噗噗：誰在那邊講

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

國際熱門新聞

男友不在！她大方吻陌生男　下秒尷尬了

爆乳人妻車震流浪漢　健身教練尪抓狂

錢只夠女兒吃　老闆娘舉動逼哭網

每人只有10發子彈！他一到基輔嚇到落跑

烏克蘭：車臣部隊不堪死傷「撤退了」！

被俘俄軍哭了！痛批普丁「是俄國騙子」

東大女想嫁　學歷卻嚇跑50男

烏情報揭俄國菁英正「密謀暗殺普丁」

歐洲最大煉鋼廠遭摧毀！女議員證實

金正恩明開戰？時空旅人爆「將入侵美國」

特斯拉在天上飛！他0減速衝上坡落地成廢鐵

兩岸開戰可能性低？北京老翁盼「和平統一」

俄海軍首位高官戰死！　證實：黑海艦隊副司令陣亡

快訊／法國宣布凍結俄羅斯央行資產

更多熱門

相關新聞

美國重申不派兵　駁烏方「世界大戰論」

美國重申不派兵　駁烏方「世界大戰論」

美國總統拜登宣布，將於25日前往波蘭就烏克蘭危機進行會談。烏國總統澤倫斯基（Volodymr Zelenskiy）接受CNN訪問時表示，若未來與俄羅斯總統普丁談判失敗，將意味著「第三次世界大戰」。然而，美國駐聯合國大使卻「不太樂觀」，認為俄烏談判能取得突破的機會渺茫，且美軍也不會進入烏克蘭。

陸再提供烏克蘭一批人道援助物資

陸再提供烏克蘭一批人道援助物資

掰了大麥克！俄國辦「葬禮」告別西方品牌

掰了大麥克！俄國辦「葬禮」告別西方品牌

馬力波滿地屍！當地人絕望：怕到不敢逃

馬力波滿地屍！當地人絕望：怕到不敢逃

烏克蘭回收俄軍武器　改造後供軍人使用

烏克蘭回收俄軍武器　改造後供軍人使用

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏烏俄傭兵國際傭兵團

讀者迴響

熱門新聞

信義區驚見「女歌手街頭演唱」！半年只有3場工作

等4年！麥當勞「神級漢堡」回來了

新竹男20天沒大便「頂到心臟」　挖出5KG宿便

國道坐副駕挨罰…她傻眼「只是抓癢」

認識10天結婚！夫送車　妻歸寧跑了

東航客機疑墜毀！疑似殘骸影片曝光

農遊券估有7萬張用不完！農委會宣布4／6免費送

《華燈》誰演技最好？網一面倒全推「他」

《咒》導演否認硬上！網紅阿得報案「2度性侵得逞」曝受害女心情

每半小時一人大腸癌！醫曝每天「1杯這飲品」　風險降26%

今全台提前變天「雨最大」時間曝　明狂跌8℃

古娃娃超美婚禮「台上台下都哭了」！婚宴現場曝光

《華燈》花子脫了！「背部全裸露到股溝」

男友不在！她大方吻陌生男　下秒尷尬了

晚上11點34分後是春分　最忌諱這件事

更多

最夯影音

更多
具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD

具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD
講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

凌晨4點上廁所驚見客廳亮著　長髮妹抓到「喝醉怪男」：幹嘛！

凌晨4點上廁所驚見客廳亮著　長髮妹抓到「喝醉怪男」：幹嘛！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面