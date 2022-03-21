美國打臉澤倫斯基「世界大戰論」！　強調美軍不會進入烏克蘭

▲美國總統拜登將於25日訪問波蘭。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國總統拜登宣布，將於25日前往波蘭就烏克蘭危機進行會談。烏國總統澤倫斯基（Volodymr Zelenskiy）接受CNN訪問時表示，若未來與俄羅斯總統普丁談判失敗，將意味著「第三次世界大戰」。然而，美國駐聯合國大使卻「不太樂觀」，認為俄烏談判能取得突破的機會渺茫，且美軍也不會進入烏克蘭。

根據《衛報》報導，拜登20日晚間宣布，將於24日結束布魯塞爾的訪問行程後，在25日前往波蘭。此前，波蘭呼籲北約或其他國際團體應該向烏克蘭派遣維和部隊。對此，美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）在CNN政論節目「國情諮文」中指出，這是不太可能的。

湯瑪斯-葛林斐德表示，「我能說的是，目前美軍不會進入烏克蘭。總統已經明示這點。其他北約國家可能決定在烏克蘭境內部署軍隊，這將是他們自己做出的決定。我們不想把情勢升級為與美國間的戰爭（a war with the United State），但我們將支持我們的北約盟友。」

澤倫斯基日前於CNN受訪時曾表示，只有對話才能結束戰爭，「我們必須採取任何形式、任何機會，取得與普丁談判的可能性。如果這些嘗試都失敗，這將意味著第三次世界大戰。」這番發言也使得美方面臨更大壓力。

然而，湯瑪斯-葛林斐德卻「不太樂觀」，她認為烏克蘭透過談判取得突破的機會渺茫，但仍支持澤倫斯基嘗試與俄方進行談判，「我之所以用『嘗試』這個詞，是因為談判看起來是單方面的，俄羅斯沒有考慮透過談判和外交途徑解決問題的可能性。」她補充，在俄國決定入侵前，美國已經做了一番外交努力，但都沒有得到俄方回應，直到現在也沒有。

報導提到，波蘭駐美大使馬吉羅斯基（Marek Magierowski）強調，在烏克蘭部署維和部隊的提議目前還只是個「初步概念」，波蘭無法單方面做出任何決定，必須由所有北約成員國共同決議，「如果北約領土遭到入侵，我相信俄羅斯可以預見我們（北約）聯盟做出嚴厲回應。」

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