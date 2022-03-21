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美印太司令：中國已完全軍事化南海至少3人造島

▲▼ 美國印太司令20日表示，中國在南海建立的人造島已至少3座完全軍事化。圖為南海珊瑚礁上的一座人造島，島上有多層樓的建築物。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為南海珊瑚礁上的一座人造島，島上有多層樓的建築物。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社南海上空20日綜合外電報導

美國印太司令今天表示，中國在南海建立的人造島已至少3座完全軍事化，以反艦與防空飛彈、雷射與干擾設備和戰機武裝。他說，中國舉動日益咄咄逼人，威脅鄰近所有國家。

美國印太司令部司令阿基里諾（John C. Aquilino）表示，這種敵意行為，與中國國家主席習近平昔稱北京不會把這些人造島轉為軍事基地的保證，形成強烈對比。阿基里諾指出，中國正大秀軍事肌肉，將人造島軍事化是其中一環。

阿基里諾接受美聯社訪問時表示：「我認為，我們過去20年來目睹了中國從第二世界大戰以來最大規模的軍事建構。他們在所有能力上都更趨精進，武器化的增加，正在破壞區域穩定。」

阿基里諾是在搭乘美國海軍一架偵察機接近中國控制的南海南沙群島前哨附近飛行時，對機上的美聯社記者做出上述表示。

這架美軍P-8A「海神式」海上巡邏機（P-8A Poseidon）巡邏期間屢次接獲中方警告非法進入中國領土，並被要求離開。

P-8A「海神式」海上巡邏機在中國占領的南海珊瑚礁附近低飛，低至4500公尺時，一些珊瑚礁在螢幕上看起來就像小城市，有多層樓的建築物、倉庫、機棚、海港、跑道，以及阿基里諾說是雷達的白色圓形構造。在永暑礁（Fiery Cross）附近，明顯可見超過40艘艦艇停泊。

阿基里諾說，在美濟礁（Mischief Reef）、渚碧礁（Subi Reef）、永暑礁建造飛彈庫、機棚、雷達系統等軍事設施的工作似已完成，但仍需觀察中國是否會在其他地區建造軍事基礎設施。

阿基里諾表示：「那些島嶼的功能是將中國的進攻能力擴大到其大陸海岸之外，它們可以出動戰機、轟炸機，還具備飛彈系統的一切攻擊能力。」

他說，飛越這個爭議海域的軍機與民用飛機，可能很容易就進入中國控制島嶼上的飛彈系統範圍。

「所以那是存在的威脅，那是這些島嶼軍事化這麼讓人擔心的原因。」

「他們威脅所有在這周邊地區以及國際海域與空域運作的國家。」

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