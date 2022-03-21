基輔設秘密軍事垃圾場！　「回收俄軍武器」供烏克蘭部隊使用

Inside the Kyiv junkyard that recycles Russian weapons for Ukrainian forces https://t.co/HEWiTc5Mlc pic.twitter.com/Jl9UnMNmdW — Better Brands Inc. (@inc_brands) March 21, 2022

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭軍方日前在戈斯托梅利（Hostomel）進行反攻時，向俄軍發射了24枚自推式多管火箭發射器系統「BM-27 Uragan」，而這些武器正是敗逃俄軍遺留下的軍備。隨著烏俄戰事拉長、軍備愈發不足，烏克蘭現在開始收集俄軍遺留下來的武器，以供軍方反擊俄軍。

據CNN報導，烏克蘭68歲退役海員格羅多夫（Yuri Golodov）現在是烏克蘭國防軍某部隊的副指揮官，專門負責蒐集從俄軍手中繳獲的軍事裝備，並將它們改造後，交給烏克蘭軍方使用。他帶領的小組會在基輔一個秘密軍事垃圾場內，整修和重新粉刷俄軍裝備，為這些已損壞的武器賦予第二次的生命。

CNN走訪這個秘密垃圾場時，格羅多夫與他的成員正在拆除一輛用於提供自動化監視、目標搜索、定點定位以及通訊的炮兵觀測車，還有士兵正在用漆塗畫烏克蘭的國旗，試圖以此覆蓋掉車身上俄羅斯的軍事標誌。由於烏克蘭軍方所使用的裝備大部分與烏軍相似，因此他們有辦法輕鬆操作彼此的武器。

格羅多夫表示，「這是一輛非常好的越野車，雖然它看起來有點老舊，但它很可靠，可以輕鬆穿越沼澤和積雪。只要我們正確使用，它還能持續為我們服務很長一段時間。我們會在拆除車身的通訊設備後，用它來運送傷員。」報導稱，現場除了這輛軍車外，還有好幾輛俄羅斯的軍用卡車，等著「被改造」。

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