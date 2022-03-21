烏克蘭化工廠遭俄空襲「氨氣外洩」　風一吹！往俄控制區飄過去

▲蘇梅一間化工廠遭到俄軍空襲，氨氣外洩。（圖／翻攝自工廠網站）

記者詹雅婷／綜合外電報導

烏克蘭東北部城市蘇梅（Sumy）一間化學工廠21日凌晨4時30分左右發生氨氣外洩事故，州長吉維茨基（Dmytro Zhyvytskyy）已證實這起事件是俄方發動空襲所導致，廠區受損。有消息指，經過風吹，外洩氣體飄向俄羅斯控制區域。

綜合CNN、路透報導，依據州長吉維茨基的說法，此次事件發生地點在Sumykhimprom工廠，受影響區域為廠區外圍半徑約2.5公里範圍內，相當危險，加上氨氣比空氣輕，是帶有強烈刺鼻氣味的無色氣體，民眾應該前往避難所或地下室保護自己。

據推特帳號「Visegrád 24」發布的消息，工廠是在俄羅斯發動空襲後才發生氨氣外洩事故，經過風吹，氨氣飄向俄羅斯控制的東部區域，並非蘇梅市。另方面，吉維茨基稍早證實，由於風向關係，蘇梅市不太可能受到影響。

BREAKING:



An ammonia leak has occurred at the Sumykhimprom plant in Sumy after Russian airstrikes.



The cloud of ammonia is 5 km long and the wind is blowing toward Russian-controlled areas in the east, not Sumy city.



Russia talked about an ammonia attack yesterday. pic.twitter.com/JISmLnuECa — Visegrád 24 (@visegrad24) March 21, 2022

吉維茨基進一步提到，廠區緊急應變人員及蘇梅州相關機構正著手處理應對外洩事件。

蘇梅州位在烏俄邊境附近，開戰後每天都會面臨俄軍空襲。吉維茨基20日表示，蘇梅一間孤兒院所接納71名孩童，讓孩子們躲在地下室躲避戰火長達2周，目前已被撤離至安全地帶。

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