　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭化工廠遭俄空襲「氨氣外洩」　風一吹！往俄控制區飄過去

▲▼ 烏克蘭東北部城市蘇梅Sumykhimprom化工廠發生氨外洩事故。（圖／翻攝自工廠官網）

▲蘇梅一間化工廠遭到俄軍空襲，氨氣外洩。（圖／翻攝自工廠網站）

記者詹雅婷／綜合外電報導

烏克蘭東北部城市蘇梅（Sumy）一間化學工廠21日凌晨4時30分左右發生氨氣外洩事故，州長吉維茨基（Dmytro Zhyvytskyy）已證實這起事件是俄方發動空襲所導致，廠區受損。有消息指，經過風吹，外洩氣體飄向俄羅斯控制區域。

綜合CNN、路透報導，依據州長吉維茨基的說法，此次事件發生地點在Sumykhimprom工廠，受影響區域為廠區外圍半徑約2.5公里範圍內，相當危險，加上氨氣比空氣輕，是帶有強烈刺鼻氣味的無色氣體，民眾應該前往避難所或地下室保護自己。

據推特帳號「Visegrád 24」發布的消息，工廠是在俄羅斯發動空襲後才發生氨氣外洩事故，經過風吹，氨氣飄向俄羅斯控制的東部區域，並非蘇梅市。另方面，吉維茨基稍早證實，由於風向關係，蘇梅市不太可能受到影響。

吉維茨基進一步提到，廠區緊急應變人員及蘇梅州相關機構正著手處理應對外洩事件。

蘇梅州位在烏俄邊境附近，開戰後每天都會面臨俄軍空襲。吉維茨基20日表示，蘇梅一間孤兒院所接納71名孩童，讓孩子們躲在地下室躲避戰火長達2周，目前已被撤離至安全地帶。

►烏國防部：白俄準備出兵「直接入侵烏克蘭」！　這地區最危險
►基輔遇襲增至4死！爆炸畫面曝　火光炸亮夜空「全首都震了一下」
►烏情報揭俄國菁英正「密謀暗殺普丁」　不惜下毒！接班人選曝光

►角落小夥伴相機Q爆！1450元手刀搶

ET快訊
快訊／昆凌懷孕　第三胎性別曝光！
少棒比賽出現龍捲風！　師生驚喊：上二壘了
吳尊宣布1家4口移居大陸！　450KG行李上飛機
天道盟大哥遭狙殺！幕後金主受「戴戴」囑託　500萬買兇過程曝
快訊／婚宴群聚擴大！　夫妻確診足跡去過2間星巴克
首次疫苗大量銷毀！　莫德納、BNT共40萬劑快過期
大批警突襲！　清秀女荷官「1動作」秒露餡
西濱死亡車禍！　男駕駛「噴飛到對向」遭貨車輾斃
快訊／婚宴群聚感染源找到了！　基因定序出爐
台南+1確診！　防疫措施強化
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

朴槿惠即將辦理出院！「大勢回歸」日期曝光　支持者們全嗨翻

美印太司令：中國已完全軍事化南海至少3人造島

金正恩明開戰？時空旅人驚爆「北韓入侵美國」　細節曝光網全傻眼

不斷更新／基輔遇襲升至4死！蘇梅化工廠空襲受損「驚爆氨氣洩漏」

烏克蘭化工廠遭俄空襲「氨氣外洩」　風一吹！往俄控制區飄過去

歐盟沒俄國恐無法生存！石油、天然氣高度仰賴進口　能源價格暴漲

基輔遇襲增至4死！爆炸畫面曝　火光炸亮夜空「全首都震了一下」

烏國防部：白俄準備出兵「直接入侵烏克蘭」！　這地區最危險

拼命減肥體重莫名增加　女卵巢藏9kg腫瘤嚇壞：還長頭髮和牙齒

烏克蘭1000萬人逃離家園　男女哭著離別！5歲孩1動作太揪心

具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

凌晨4點上廁所驚見客廳亮著　長髮妹抓到「喝醉怪男」：幹嘛！

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

小賴、吳映潔挺黃偉晉先來《WA DA DA》　生日曝「陳零九直接掏現金」

倒車撞倒重機「拍完照秒閃」　騎士氣炸：車損維修至少3萬

老人疑想搶北捷博愛座動怒　狠嗆：你盲人就可以這樣喔

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

朴槿惠即將辦理出院！「大勢回歸」日期曝光　支持者們全嗨翻

美印太司令：中國已完全軍事化南海至少3人造島

金正恩明開戰？時空旅人驚爆「北韓入侵美國」　細節曝光網全傻眼

不斷更新／基輔遇襲升至4死！蘇梅化工廠空襲受損「驚爆氨氣洩漏」

烏克蘭化工廠遭俄空襲「氨氣外洩」　風一吹！往俄控制區飄過去

歐盟沒俄國恐無法生存！石油、天然氣高度仰賴進口　能源價格暴漲

基輔遇襲增至4死！爆炸畫面曝　火光炸亮夜空「全首都震了一下」

烏國防部：白俄準備出兵「直接入侵烏克蘭」！　這地區最危險

拼命減肥體重莫名增加　女卵巢藏9kg腫瘤嚇壞：還長頭髮和牙齒

烏克蘭1000萬人逃離家園　男女哭著離別！5歲孩1動作太揪心

果園慘淪垃圾場！被傾倒35公噸廢棄物　警以車追人緝獲黑心男

開發陌生餐廳「反向操作」　看負評更準！網再推1查法：料理保證

趙正平首吐「新歡是小21歲空姐」　小S狂嗆現場超火爆

周杰倫昆凌「第三胎性別曝光」！　親友報喜：前世情人多加一位

開戰杰尼龜倒數！試車0-100飆出2.16秒　神車手「南霸天」曝光

台船跨足營建業！新案選在小港區　員工價曝光

全球郵輪復航率達8成！歌詩達爭取「莎倫娜號」來台首航

快訊／蘇貞昌：國民黨執政因動物導致停電有3000件　現已剩1000件

2022林內紫斑蝶季週六登場　連續2週末邀民眾「與蝶同樂」

嘉義市+2　即日起至25日室內外拍照、辦活動都要戴口罩

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

國際熱門新聞

男友不在！她大方吻陌生男　下秒尷尬了

爆乳人妻車震流浪漢　健身教練尪抓狂

錢只夠女兒吃　老闆娘舉動逼哭網

烏克蘭：車臣部隊不堪死傷「撤退了」！

東大女想嫁　學歷卻嚇跑50男

每人只有10發子彈！他一到基輔嚇到落跑

烏情報揭俄國菁英正「密謀暗殺普丁」

歐洲最大煉鋼廠遭摧毀！女議員證實

特斯拉在天上飛！他0減速衝上坡落地成廢鐵

俄海軍首位高官戰死！　證實：黑海艦隊副司令陣亡

快訊／法國宣布凍結俄羅斯央行資產

被俘俄軍哭了！痛批普丁「是俄國騙子」

澤倫斯基：準備和普丁談判　失敗恐釀三次世界大戰

兩岸開戰可能性低？北京老翁盼「和平統一」

更多熱門

相關新聞

歐盟沒俄國無法生存？石油、天然氣價格暴漲

歐盟沒俄國無法生存？石油、天然氣價格暴漲

自從俄羅斯向烏克蘭發起「特殊軍事行動」後，以美國、歐盟為首的西方社會對俄羅斯祭出經濟、金融方面的嚴厲制裁措施，而美國、英國、歐盟更宣布限制進口俄羅斯的石油與天然氣，導致全球燃料價格節節攀升。過去歐盟進口的天然氣中，俄羅斯就占4成以上，這也開始出現了是否能由綠色能源代替的聲浪。

基輔爆炸增至4死！炸亮夜空「全首都狂震」

基輔爆炸增至4死！炸亮夜空「全首都狂震」

聯合國：烏克蘭破1000萬人逃離家園

聯合國：烏克蘭破1000萬人逃離家園

每人只有10發子彈！他一到基輔嚇到落跑

每人只有10發子彈！他一到基輔嚇到落跑

拜登訪歐期間將赴波蘭會談　討論烏克蘭危機

拜登訪歐期間將赴波蘭會談　討論烏克蘭危機

關鍵字：

烏俄軍武國際軍武蘇梅化工廠Sumykhimprom

讀者迴響

熱門新聞

信義區驚見「女歌手街頭演唱」！半年只有3場工作

等4年！麥當勞「神級漢堡」回來了

國道坐副駕挨罰…她傻眼「只是抓癢」

認識10天結婚！夫送車　妻歸寧跑了

新竹男20天沒大便「頂到心臟」　挖出5KG宿便

今全台提前變天「雨最大」時間曝　明狂跌8℃

每半小時一人大腸癌！醫曝每天「1杯這飲品」　風險降26%

《咒》導演否認硬上！網紅阿得報案「2度性侵得逞」曝受害女心情

男友不在！她大方吻陌生男　下秒尷尬了

晚上11點34分後是春分　最忌諱這件事

古娃娃超美婚禮「台上台下都哭了」！婚宴現場曝光

農遊券估有7萬張用不完！農委會宣布4／6免費送

《華燈》花子脫了！「背部全裸露到股溝」

好市多麵包內餡藏螺絲！他求償反挨轟

好市多「扛1巨物」回家　會員：13年用不完

更多

最夯影音

更多
具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD

具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD
講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

凌晨4點上廁所驚見客廳亮著　長髮妹抓到「喝醉怪男」：幹嘛！

凌晨4點上廁所驚見客廳亮著　長髮妹抓到「喝醉怪男」：幹嘛！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面