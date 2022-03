烏克蘭化工廠遭俄空襲「氨氣外洩」　風一吹！往俄控制區飄過去

▲蘇梅一間化工廠遭到俄軍空襲,氨氣外洩。(圖/翻攝自工廠網站)

烏克蘭東北部城市蘇梅(Sumy)一間化學工廠21日凌晨4時30分左右發生氨氣外洩事故,州長吉維茨基(Dmytro Zhyvytskyy)已證實這起事件是俄方發動空襲所導致,廠區受損。有消息指,經過風吹,外洩氣體飄向俄羅斯控制區域。

綜合CNN、路透報導,依據州長吉維茨基的說法,此次事件發生地點在Sumykhimprom工廠,受影響區域為廠區外圍半徑約2.5公里範圍內,相當危險,加上氨氣比空氣輕,是帶有強烈刺鼻氣味的無色氣體,民眾應該前往避難所或地下室保護自己。

據推特帳號「Visegrád 24」發布的消息,工廠是在俄羅斯發動空襲後才發生氨氣外洩事故,經過風吹,氨氣飄向俄羅斯控制的東部區域,並非蘇梅市。另方面,吉維茨基稍早證實,由於風向關係,蘇梅市不太可能受到影響。

An ammonia leak has occurred at the Sumykhimprom plant in Sumy after Russian airstrikes.



The cloud of ammonia is 5 km long and the wind is blowing toward Russian-controlled areas in the east, not Sumy city.



Russia talked about an ammonia attack yesterday. pic.twitter.com/JISmLnuECa