基輔遇襲增至4死！爆炸畫面曝　火光炸亮夜空「全首都震了一下」

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭首都基輔深夜慘遭俄軍砲擊，波迪爾（Podil）的住宅區及購物區發生數起爆炸，數間房屋及一間購物中心被擊中後燃起熊熊大火，照亮了整個首都，而爆炸產生的衝擊波也震碎了不少窗戶，不少地方都能感受到震動。基輔緊急服務機構最近指出，目前在這場襲擊中喪命的人數，已從原本的1人增加至4人。

The video from a security camera of the Retroville shopping mall in Kyiv allegedly shows the recent attack in the capital's Podil district.



Video: Proof of war in Ukraine/Telegram pic.twitter.com/6vTiQKhXOW — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 20, 2022

綜合外媒報導，從現場畫面可見，在爆炸發生後，被擊中的建築立刻炸出了巨大的火球，橘紅色的烈焰隨之噴出，照亮了整個夜空，產生的衝擊波也震碎了其他房屋的窗戶，玻璃碎片佈滿整個城市，首都不少地方都能感受到震動。

▲基輔波迪爾區慘遭俄軍砲擊。（圖／路透）

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，這場爆炸波及了數間房屋及一間購物中心，當地的救援隊、醫療人員和警察已經趕到現場，消防員們竭盡全力地在撲滅大火，而急救人員則在廢墟中搜尋傷者。

▲救援部隊正奮力撲滅大火與搜尋傷者。（圖／路透）

政府原本公告有一人在這起襲擊中喪失了性命，不過緊急服務機構隨後指出，在砲擊中死亡的人數已從原本的1人增加至4人。

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