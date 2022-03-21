每人只有10發子彈！他一到基輔嚇到落跑　驚揭烏國際傭兵團黑幕

記者葉睿涵／編譯

美國28歲男子霍夫特（Henry Hoeft）日前遠赴烏克蘭，加入當地國際傭兵組織，幫助烏克蘭抗俄。不料，霍夫特隨後卻被爆料，他在抵達前線後竟帶著裝備臨陣脫逃，引發眾人熱議。霍夫特最近親自拍攝影片，解釋自己是因為遇到「陷阱」，更驚揭國際傭兵團的裝備有限，每個人只有10發子彈，他和戰友拒絕這樣上戰場送命，才會選擇「落跑」。

據《每日郵報》報導，在烏俄戰爭爆發後，美軍退役的霍夫特便自願加入烏克蘭國際傭兵組織，準備出發到烏克蘭加入抗俄行列。他先是向烏克蘭駐美大使館遞交申請文件與身分證明，然後取得當天飛往波蘭的機票，帶著滿腔熱血動身前往烏克蘭。

▲霍夫特表示，烏克蘭蓄意不讓傭兵離開，根本就是個陷阱。（圖／翻攝自臉書）

不過，當霍夫特抵達烏克蘭後，他卻驚覺烏軍的武器根本不敷使用，「他們試圖把我們送到基輔，卻沒有他X的武器，就算是那些幸運拿到公發武器的士兵，每個人也只分配到1個裝著10發子彈的彈匣」。霍夫特和戰友們都拒絕在裝備不全的狀態下上戰場，於是他與另外2人偽裝成人道組織的成員，躲進一輛開往邊境的救護車逃到了別的國家。

霍夫特直言，其實很多外籍傭兵一看到基輔的現況就想要立刻離開，不過卻慘遭烏克蘭邊境警衛強制滯留，甚至還把傭兵的護照撕毀，試圖讓他們回到前線。霍夫特在影片結尾中，呼籲大家不要再來烏克蘭，因為這裡根本就是一個「陷阱」，「只要來了，他們就不讓你走了」。

霍夫特的影片曝光後，立刻在網上掀起熱議。一名自稱為邁克（Mike）的傭兵表示，他沒有在邊境發現護照問題，而另一名同樣屬於國際傭兵組織的成員約瑟夫維茨（Josefowitz）也反駁道，「這完全是錯誤的，霍夫特甚至沒有通過我們的審核程序，這是他對我們的報復。你看，這就是為什麼我們必須設下一個審查程序，就是為了阻止那些有這種心態的人來到這裡。」

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