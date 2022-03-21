烏國防部：白俄準備出兵「直接入侵烏克蘭」！　這地區最危險

▲ 俄軍與白俄軍隊先前在白俄境內聯合軍演。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏俄開打後不時有傳聞指出，俄羅斯盟友白俄羅斯將出兵助戰。戰事進入第5周之際，烏克蘭官員20日表示，已經發現白俄軍隊準備直接攻入烏國領土的跡象，首先可能從烏國西部下手。烏克蘭國防部警告白俄總統，違背人民意願參戰將鑄下大錯。

烏克蘭國防部20日聲明指出，有跡象表明，白俄武裝部隊正準備「直接入侵」烏國領土。根據當地新聞網站《真理報》（Pravda），烏克蘭武裝部隊總參謀部評估，白俄軍隊從烏國西部伏林州（Volyn）展開攻勢的威脅層級很高。

烏國國防部也向白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）發出嚴厲警告，「白俄若違背軍隊及大多數人民的意願，直接參與俄羅斯對烏克蘭武裝侵略，將成為盧卡申科的致命錯誤。」

白俄北部與烏克蘭接壤，曾是俄軍集結之地。盧卡申科也是俄國總統普丁親密盟友，近日才哀嘆蘇聯解體，並將烏克蘭及其他地區的衝突歸咎於美國，接受日本TBS訪問時更強調，普丁身心狀況絕對沒問題。

盧卡申科宣稱，他和普丁不僅以國家元首身分見面，私下也維持好交情，對普丁無所不知，「普丁非常健康，狀況絕頂，是個完全正常、健康的人。」

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