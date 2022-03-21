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朴槿惠即將辦理出院！「大勢回歸」日期曝光　支持者們全嗨翻

▲▼朴槿惠最快將於24日辦理出院，並回到位於大邱的新住處。（圖／達志影像）

▲朴槿惠最快將於24日辦理出院，並回到位於大邱的新住處。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓前總統朴槿惠去年12月獲得文在寅政府特赦後，仍選擇待在三星首爾醫院接受治療，本月5日甚至被當地媒體發現前往醫院附近投票所，參加總統大選的「事前投票」，儀容端正、神清氣爽。關係人士指出，朴槿惠最快將於24日出院，不排除向全國民眾發表談話。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，朴槿惠辦理出院後預計將入住在大邱市達城郡所購買的田園住宅，朴槿惠的心腹辯護律師柳榮夏（유영하）於今（21）日上午表示，「明（22）日上午完成診療後，院方就會決定出院日期，也許出院日將介於24至26日之間。若出院日期確定，就會對外公佈。」

▲▼朴槿惠位於大邱市達城郡的新住宅，不時會聚集支持民眾。（圖／達志影像）

▲朴槿惠位於大邱市達城郡的新住宅，不時會聚集支持民眾。（圖／達志影像）

據悉，先前朴槿惠的法定代理人曾於本月2日前大邱市達城郡瑜伽邑的行政福祉中心，辦理朴槿惠的遷入登記，而朴槿惠預定入住的田園住宅最近也正在進行各種裝潢工程，為朴槿惠入住新宅全力做足準備。

報導指出，朴槿惠一旦出院，將會依照當初特赦時的承諾，向全國民眾發表公開談話，外界關注談話內容可能會與總統當選人尹錫悅、或即將於5月10日步上軌道的新政府有關，也不排除尹錫悅會直接前往大邱市達城郡拜訪朴槿惠。

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