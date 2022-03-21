烏克蘭1000萬人逃離家園　男女哭著離別！5歲孩1動作太揪心

▲男子20日在車站外擁抱妻子嘉琳娜，親自送她與孩子登上前往德國的巴士。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）20日表示，由於俄羅斯發起的戰爭，如今烏克蘭已有超過1000萬人逃離家園，約佔全國人口約四分之一，其中近340萬人逃向鄰近國家。自俄國2月24日入侵烏克蘭以來，平民逃難的場面不斷上演，男女在不知下次見面會是何時的狀態下淚擁分別，還有一名5歲懂事孩童學會安慰哭泣的母親。

法新社報導，烏克蘭大約9成逃離難民是婦女及孩童，依據聯合國兒童基金會（UNICEF）數據，在越境逃亡的338萬9044名烏克蘭人之中，至少包含150多萬名兒童。

依據路透記者捕捉到的畫面，在20日這天，烏克蘭西部城市利維夫火車站外，男子安德魯擁抱妻子嘉琳娜，親自送她與孩子登上前往德國的巴士。另外，在一列開往波蘭的火車上，可見一名女孩就在車上。

▲烏克蘭一名女孩20日搭上開往波蘭的撤離列車。（圖／路透）

另外，烏克蘭母親雅庫貝茲（Helen Yakubets）則是帶著5歲兒子艾格（Egor）從切爾尼戈夫逃向羅馬尼亞，抵達羅馬尼亞城市蘇恰瓦（Suceava）邊境口岸，而她的丈夫及18歲兒子留在烏克蘭作戰。

當地的曼達奇飯店（Mandachi hotel）一處舞廳被改建成臨時避難所。然而令人揪心的是，艾格儘管年紀還小，卻已經懂得安慰正在哭泣的母親。

▲5歲孩童艾格儘管年紀還小，已經懂得安慰正在哭泣的母親。（圖／路透）

聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）表示，發起戰爭者要背負的責任之一，就是讓被迫逃離家園的平民遭受苦難，「烏克蘭戰爭的破壞性如此之大，以至於有1000萬人逃離家園，不是在自己的國家流離失所，或是流亡海外變成難民」。

依據聯合國等機構所執行的一項調查，截至16日，烏克蘭境內累計648萬人流離失所。另外，國際移民組織（IOM）也說，烏克蘭已有16.2萬名第3國公民從烏克蘭逃到鄰近國家。

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