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飛彈碎片炸向嬰兒！烏克蘭年輕媽媽「肉身護子」　頭破血流仍緊抱

▲▼烏克蘭基輔27歲媽媽奧爾加（Olga）在空襲中以肉身保護女兒，導致自己受重傷。（圖／路透）

▲烏克蘭基輔27歲媽媽奧爾加（Olga）在空襲中以肉身保護女兒，導致自己受重傷。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭27歲媽媽奧爾加（Olga）在基輔遭遇空襲，當她看到6周大的女兒快被飛彈碎片擊中，立刻抱住孩子，以肉身保護她，目睹血跡時奧爾加心驚膽跳，以為是女兒遭彈片劃傷，直到孩子的父親說，「奧爾加，這是妳的血，不是女兒的。」她才驚覺自己頭部受傷，而她獲救後的畫面也迅速在網路上瘋傳。

根據《衛報》報導，27歲的奧爾加回想起驚悚襲擊，當時她醒來後正在為6周大的女兒維多利亞（Victoria）哺乳，並替她裹上毯子保暖，沒想到，這就是讓女兒活下來的原因之一，因為下秒這家人隨即遭俄軍導彈擊中住處，奧爾加立刻緊緊抱住女兒，以肉身保護孩子。獲救後，她頭上纏著繃帶，渾身是傷的照片迅速在網路上流傳，畫面反映出平民在戰爭中付出的沉重代價。

▲▼烏克蘭基輔27歲媽媽奧爾加（Olga）在空襲中以肉身保護女兒，導致自己受重傷。（圖／路透）

奧爾加說，當她看到女兒就快被爆炸碎片擊中，房間的玻璃瞬間破裂，當下實在太過震驚，「我的頭部受傷，血開始流出來，但我不知道，我以為那是她的血。」孩子的父親德米特羅（Dmytro）也跳起來掩護她們。女兒被德米特羅抱起時，奧爾加看到她身上有血跡後開始尖叫，以為女兒被彈片劃傷，而老公則安撫她說，「奧爾加，這是妳的血，不是女兒的。」

▲▼烏克蘭基輔27歲媽媽奧爾加（Olga）在空襲中以肉身保護女兒，導致自己受重傷。（圖／路透）

據報導，奧爾加頭部與身上多處受傷，目前在基輔Okhmatdyt兒童醫院接受治療，小嬰兒除了些許擦傷外，並無其他傷勢。德米特羅說，「除了保持樂觀，相信這將是我們一生將經歷的最糟、最恐怖的事之外，我們沒有其他可以做的。」烏克蘭當局表示，自俄羅斯入侵以來，機府至少有60名平民喪命，此次行動中，有幾處居民區都遭到導彈空襲。

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