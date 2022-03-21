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宛如二戰集中營！馬力波5000平民被俘虜　強迫到俄羅斯免費勞動

▲▼烏克蘭南部大城馬力波遭圍困11天。（圖／路透）

▲馬力波持續遭俄軍砲轟，還傳出市民強遭俘虜。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

烏克蘭南部城市馬力波(Mariupol)連續遭造俄軍砲轟，近來又傳出約5,000名平民被俄軍俘虜後，強行帶到俄羅斯境內偏遠城市宛如集中營的地方，強迫他們簽下自願留在當地2至3年的文件，並且為俄羅斯免費工作。

馬力波市長博伊琴科(Vadym Boychenko)表示，數千名馬力波市民被俄軍強迫帶到俄國境內，檢查他們的手機並且沒收個人文件，其暴行與二戰期間納粹強行虜人到集中營的行為無異，「很難想像在21世紀，人們可以被強行帶到另外一個國家，俄軍不但摧毀我們馬力波市的和平，他們還擄走市民」。

▲▼烏克蘭馬力波( Mariupol)屍體無處埋，只能丟進壕溝成亂葬崗。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬力波屍體多到只能丟亂葬崗。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭女議員索夫森(Inna Sovsun)也向Times Radio表示，許多烏克蘭人名被俄軍強行帶到俄羅斯偏遠城市，還要他們簽下自願在當地居留2至3年的文件，免費為當地工作，「俄軍把他們帶到所謂的過度營(Filtration Camp)，並且強迫他們免費勞動」。

自從俄軍2月24日對烏發動攻擊以來，馬力波市遭俄軍圍困多日，約超過30萬人被受困在沒有水也沒有電的城市中，食物等物資也逐漸在減少，俄軍日前還轟炸該市一間約容納400平民的藝術學校，裡面收留的大多是婦女、兒童和老人，目前搜救人員仍在試圖救出被埋在瓦礫中的人。

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