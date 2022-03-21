拼命減肥體重莫名增加　女卵巢藏9kg腫瘤嚇壞：還長頭髮和牙齒

▲女取出腫瘤發現，其長了牙齒和頭髮。（圖／翻攝自TikTok／jaimi.conwell）

記者李振慧／綜合報導

美國德州28歲女子潔米(Jaimi Conwell)為了身材一直嚴格控制體重，然而體重卻還是莫名增加，就醫檢查意外發現卵巢有重達9公斤的巨大腫瘤，而且該腫瘤還有牙齒和頭髮，她後來在網路上公開腫瘤模樣，駭人畫面在網路上被180萬人次觀看。

在德州擔任護士的潔米多年來為了維持身材，嘗試過許多減肥方法，包括計算卡路里與生酮飲食，然而去年3月她發現自己的體重莫名減不下來，還時常覺得噁心不舒服，便前往醫院檢查。

潔米意外發現，腹部竟然出現了一顆巨大腫瘤，其幾乎吞噬了她右側卵巢，手術切除後發現，腫瘤是一個重達9公斤的畸胎瘤，而且還長出牙齒和頭髮，她表示，「我嚇壞了，感覺就像體內長了3個小孩，它甚至還有頭髮牙齒，非常噁心」。

醫生表示，會造成畸胎瘤的原因很多，由於潔米的媽媽、爺爺都是雙胞胎，可能畸胎瘤也是曾在母親子宮中未成形的雙胞胎。潔米表示，發現自己發胖的原因是腫瘤造成後，她後來改以健康飲食與運動方式減肥，很快便順利減下體重，好身材獲得網友大讚，「太驚人的轉變」、「以前的你很美，現在更漂亮了」。