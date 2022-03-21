日本3個月暴增430萬例　今起正式解除疫情管制

▲如今隨著新冠防疫措施解除，商店、餐廳營業都將恢復正常。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本政府今（21）解除「防止蔓延等重點措施」防疫措施，宣告由Omicron變異株引爆的第6波疫情告一段落。依據數據，自今年1月以來疫情數據顯示，全日本短短3個月新增430萬例確診，儘管Omicron重症化率降低，但仍奪走8650條性命，遠高於過去幾波疫情。

產經新聞報導，日本截至去年底的單日新增確診人數為400多例，但到了今年1月開始暴增，1月15日新增2萬9505人染疫，到了2月1日更出現單日新增10萬2971例的狀況，頻頻刷新疫情新高紀錄。

依據統計，全日本自今年1月起，短短3個月暴增430萬例確診，遠高於自疫情爆發以來累計至去年的170萬例，差距約2.5倍。其中，儘管Omicron重症化率降低，但確診死亡者大多為高齡年長者，總計8650人，大幅超過先前幾波疫情。

報導指，50歲以下民眾以輕症或無症狀占大多數，因此大多在自家療養，但卻未能避免家戶內感染的狀況，由於孩童感染情況擴大，接連導致托兒所、學校相繼停課，成為密切接觸者的家長們變得無法上班，最終出現社會經濟活動難以維持的狀況。

日經亞洲指出，如今隨著新冠防疫措施解除，商店、餐廳營業都將恢復正常。截至目前，全日本僅三分之一人口有施打新冠疫苗加強針，在Omicron亞型變異株在歐洲擴散之際，首相岸田文雄（Fumio Kishida）決定把目標放在兼顧重啟經濟及疫苗接種。