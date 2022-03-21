歐盟考慮跟進美英「禁運俄國石油」　俄軍2行動恐成制裁導火線

▲ 歐盟仰賴俄國能源，是否實施制裁成為難題。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

為迫使俄羅斯總統普丁自烏克蘭撤軍，歐盟及西方盟友祭出一系列制裁，美英更破天荒禁止俄國石油進口。《路透社》報導，歐盟各國現正考慮是否跟進石油禁運，將出訪歐洲的美國總統拜登料將參與討論。外交官也透露，俄軍動用化武或猛攻基輔都可能成為歐盟決定禁運的導火線。

歐盟預計本周與拜登舉行一系列峰會，旨在加強西方對俄懲罰力道。一名歐盟高級外交官員透露，已經著手準備第5輪制裁。拜登24日與北約30個盟國、歐盟及包括日本在內的7國集團（G7）在布魯塞爾舉行峰會以前，歐盟各國21日將召開外長會議，討論新一波制裁。

歐盟過去3周內對俄羅斯祭出4輪制裁，對象包括685名俄國人及白俄羅斯人，以及對俄國金融、貿易的懲罰措施，克里姆林宮對烏克蘭的態度卻不見緩和，使得仰賴俄國天然氣的歐盟面臨經濟上最困難的抉擇，也就是考慮是否跟進美英，禁運俄國石油。

外交官透露，若俄軍在烏克蘭使用化學武器或猛烈轟炸基輔，就可能招來能源禁運的制裁。包括立陶宛在內的波羅的海國家已經推動實施禁運，但德國認為，歐洲能源價格已經很高，不應操之過急。

俄國先前警告，歐盟若禁止俄國石油，可能關閉一條通往歐洲的主要天然氣管線反擊。歐洲40%天然氣仰賴俄國，而德國則是最依賴俄國的歐盟大型經濟體之一，同時也是歐盟國家中俄國原油最大買家。

保加利亞天然氣幾乎完全依賴俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom），已經表明可能不會跟進禁運。該國唯一煉油廠由俄國能源企業盧克石油（LukOil）所有，為保加利亞提供超過60%燃料。

歐盟所有制裁的決定皆需取得成員國共識，法國作為目前的輪值主席國，可能發揮關鍵作用。法國總統馬克宏先前表示，一旦烏克蘭情勢惡化，制裁手段「不該有任何禁忌」。法國總統府官員也說明，「我們的合作夥伴中，有些和俄國有貿易往來的國家對石油及天然氣問題較為敏感。但總統已經說過，沒有禁忌。」

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