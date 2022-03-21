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兩岸開戰可能性低？北京老翁街訪盼「和平統一」：美國實力下降太多

▲▼北京民眾受訪時表示，兩岸不會發展至武力衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲北京民眾受訪時表示，兩岸不會發展至武力衝突。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著俄羅斯發起實際行動派遣軍隊攻打烏克蘭，國際社會紛紛擔心台灣海峽兩岸是否會開戰、中共是否會趁隙攻打台灣。對此，日媒《TBS NEWS》於19日在YouTube上傳去年12月在北京進行街頭訪問的影片，其中大部分北京民眾認為和平統一才是解決兩岸問題的最佳方式，而兩岸不太有機會動武。

一名老翁接受採訪時表示，兩岸不應該發生軍事衝突，唯有和平統一才是解決之道，「台灣居住著2300萬的中國人，中國人不應該打中國人」；對於中國、美國是否升級武力衝突，老翁表示不太可能，「因為現在美國實力『太下降了』，美元貶值、人民幣升值，而且中國在國際上的朋友愈來愈多，反觀美國的朋友愈來愈少。」

老翁表示，「中國應該能成為世界的領導者，中國嚮往和平，在經濟、軍事取得發展後，他也不會侵略別的國家。中國和世界和平交往、好友遍布天下，因此應該要成為世界領導者。」

▲▼北京民眾受訪時表示，兩岸不會發展至武力衝突。（圖／達志影像／美聯社）

一名中年婦女受訪時則樂觀表示，現在世界挺和平的，因此兩岸應該是不會開戰，而中國應該能成為世界領導者，「我感覺中國挺好的」。一名頭髮稀疏的男性則認為，兩岸衝突有可能升級至武力層面；至於中、美是否會開戰，他則表示可能會，「中國應該要向世界展現實力」。

另一名女性在回答「兩岸是否升級為武力衝突」的問題時，則表示，「但願不會，我是站在老百姓的角度去想」。另一名老婦則認為兩岸不會發展至武力衝突，「我覺得人民還是支持和平的」；至於中、美是否開戰，她表示，「那就跟他幹！怕他幹嘛呀？咱們解放軍多麼厲害呀！因為美國老干涉咱們和台灣和平解決這問題，那咱們就別客氣」。

另一名抱著孩子的年輕婦女表示，「祖國是統一的，我想習主席應該有他的方式，用和平的手段收回台灣。」

▼日媒《TBS NEWS》去年12月底在北京進行街訪。

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