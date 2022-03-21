斯洛伐克證實部署「愛國者防空飛彈」　強化北約東翼戰力

▲斯洛伐克證實境內部署愛國者防空飛彈系統。圖為德國境內的愛國者防空飛彈系統。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

斯洛伐克國防部長納德（Jaroslav Nad）20日表示，愛國者防空飛彈系統已從北約盟國運抵斯洛伐克境內，將於未來數日持續進行部署。斯洛伐克與烏克蘭相鄰，此舉將強化北約東側防禦。

路透報導，俄羅斯揮軍攻入烏克蘭促使北約加強防禦，斯洛伐克這套愛國者防空系統將由德國、荷蘭部隊操作，部署在中部斯利亞克空軍基地（Sliac airport），成為北約在斯洛伐克新戰鬥群的一部分。

納德透過臉書表示，斯洛伐克現行使用的是蘇聯S-300系統，而愛國者系統將會是加強防禦的一環，並非取代原有的S-300系統，「系統將會暫時部署在斯利亞克空軍基地，更進一步的部署計畫正在討論中，促使『保護傘』能夠以最大程度覆蓋斯洛伐克國土。」

納德20日也說，考量到S-300系統的使用年限、戰力及對俄製軍武的依賴性，斯洛伐克正在尋求能夠替代的防空系統。

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