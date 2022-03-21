被俘俄軍哭了！痛批普丁「是俄國騙子」：無論派兵多少都無法戰勝

記者葉睿涵／綜合報導

在烏克蘭國際文傳電訊社20日的記者會上，被烏克蘭俘獲的俄軍痛哭流涕，聲稱普丁是欺騙了軍人和整個俄羅斯的騙子，在沒有宣戰的情況下，要求軍隊轟炸民宅、醫院和城市，因此被俘俄軍呼籲人們勇敢地站起來反抗普丁。他們還對普丁喊話，表示無論他派出多少軍隊，都無法成功奪取烏克蘭。

綜合外媒報導，駐紮在俄羅斯卡拉恰伊-切爾克斯共和國的第34軍獨立山地摩托化步兵旅的士兵熱列茲尼亞克（Alexei Zheleznyak）表示，「普丁是個騙子，他在沒有宣戰的情況下轟炸了烏克蘭的民宅、醫院和城市。俄羅斯人民，烏克蘭人民是勇敢的。即使沒有武器，他們也會團結起來對抗俄羅斯。無論普丁派多少兵力，他都不可能佔領這片土地。我們的總司令是個騙子，他不僅欺騙了我們，還欺騙了整個俄羅斯，他把我們變成了法西斯分子！」

▲被俘俄軍在記者會上痛哭流涕。（圖／翻攝自YouTube／Інтерфакс-Україна）

另一名第34軍獨立機動步槍旅的被俘士兵穆格薩德 （Mustafaev Mugsad）則向同胞們喊話，要他們找尋發生在烏克蘭的事情的真相，「人們會長達幾個世紀地記住我們的侵略行為，我的同胞們、俄羅斯的軍人們，是時候該摘掉你們玫瑰色的眼鏡，看看烏克蘭在發生什麼事。如果我不是親眼目睹了人們如何坐在地下室裡、這些烏克蘭人民是如何死去的，我不會這麼說，我為俄軍在一天內破壞了烏克蘭人民的和平生活，並帶來悲痛一事感到十分抱歉」。

第126獨立海岸防衛旅信號員魯登科（Igor Rudenko）也指出，他認為向烏克蘭投降的決定是「極其正確的」，因為俄軍已經輸了，「烏克蘭人摧毀了他們，他們中有大約1萬5000人已經死了。如果你們（俄軍）還保有榮譽，那就不要重蹈我的覆轍。把軍隊撤走，普丁根本不在乎我們，他甚至不把我們的屍體帶走，就直接扔進萬人坑裡，根本看不清楚」。

第126獨立海岸防衛旅汽車部指揮官福門科（Alexander Fomenko）則呼籲他的同胞要持續反對戰爭、抗議俄羅斯當局在烏克蘭的行動，「我希望你們都能上街。不要害怕我們的政府。他們不會踐踏人群。是的，他們可能會拘留1、2萬人，但你們的人數更多。你們可以阻止這場混亂，不要再讓和平的人在這裡受苦」。報導稱，俄羅斯目前尚未就烏克蘭本次記者會作出回應，而且外媒也不清楚這些士兵是否曾被威脅，迫使他們公開反對克里姆林宮。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》