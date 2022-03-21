傳染力比Omicron高出60％！　美疫情將因「BA.2」現新一波增勢

▲Omicron亞變種BA.2可能造成美國新一波病例數上揚。圖為美國總統拜登2022年1月13日在白宮針對疫情發表談話。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

白宮首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）表示，Omicron的亞變種「BA.2」將導致美國新冠疫情出現新一波病例增加，預估傳染力比Omicron高出50％到60％，並重申接種加強劑疫苗仍是預防感染的最佳途徑。

根據美媒CNBC報導，佛奇20日於ABC電視受訪中表示，BA.2比Omicron傳染力高出50％到60％，但症狀似乎並不嚴重，「（BA.2）傳播力確實增強了，但觀察這些病例，似乎沒有變得比過去嚴重，病毒也沒有明顯出現逃脫疫苗或染疫康復的免疫反應的情形。」

佛奇表示，依數據估計，目前BA.2變種約占全美新增病例25％到30％，且未來有可能變成美國最主要流行的變異株。他預估，BA.2感染病例將會出現新一波增勢，但未必會像先前其他變異株那樣造成大規模激增。

美國醫務總監穆爾蒂（Vivek Murthy）也表達了類似觀點，BA.2變異株可能會導致新一波疫情，但美國如今的處境已經比兩年前來得好，「我們應該做好準備，COVID-19並沒有消失，但我們的重點應該放在預防應對，而不是恐慌。」

美國疾病控制與預防中心（CDC）於18日通報31200餘起新增感染病例，以及958例死亡病例。兩項數據較年初時皆已大幅減少。

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