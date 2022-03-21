馬力波拒降！　烏副總理嗆俄軍：長篇大論不如直接開放人道走廊

▲烏克蘭副總理韋列舒克嗆俄軍，絕不投降。（圖／翻攝臉書「Iryna Vereshchuk」）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄軍20日稍早要求被團團包圍的烏南城市馬力波（Mariupol）投降，限基輔當局21日清晨5點以前回覆，不過基輔很快就拒絕俄軍的提議，「絕對沒有投降這回事」。

俄羅斯聯邦國家國防管理中心負責人米辛切夫（Mikhail Mizintsev）20日表示，馬力波正發生嚴重的人道災難，呼籲烏克蘭守軍和外國志願武裝人員，只要放下武器，就能獲得俄軍給予安全離開馬力波的保證。他要求基輔當地時間21日上午5點回覆，更表示只要基輔方面同意，俄軍會停火開放人道走廊，還會輸入民生物資進城，但若拒絕投降，就別怪俄軍繼續進攻，之後也會一一把當地官員送上軍事法庭，因為一切都是烏克蘭自找的。

不過烏克蘭立刻拒絕了米辛切夫的逼降手段，副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，要馬力波投降「想都別想」，「不可能有任何關於投降和放下武器的談判。我們已經知會俄方，與其浪費時間寫落落長的8頁信紙，還不如直接開放人道走廊。」

馬力波在開戰以來很快受到俄軍包圍，近日更遭到俄軍全面切斷對外聯絡的所有途徑，城內遭斷水斷電，民宅、藝術學校和收留婦女小孩的歌劇院都遭到俄軍攻擊，成千上萬名居民也被俄軍擄回俄羅斯境內，烏方更指被擄平民甚至遭送往偏遠鄉鎮當奴工。