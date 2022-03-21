俄海軍首位高階軍官戰死！　2官員證實：黑海艦隊副司令陣亡

▲俄軍黑海艦隊副司令帕利陣亡。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯2名高級官員證實，俄軍黑海艦隊副司令帕利（Andrei Paliy）在馬力波（Mariupol）圍城戰中陣亡，成為俄軍最入侵烏克蘭以來，最新一名陣亡的高階將領。

綜合外電報導，帕利當時在烏南城市馬力波包圍戰中指揮海軍，但目前尚不清楚帕利確切死因。

克里米亞塞瓦斯托波爾（Sevastopol）市長拉茨佛查伊夫（Mikhail Razvozhaev）表示，帕利選擇致力於保衛他的克里米亞家鄉，「並為了我們和平的未來而死」。他說帕利在1993年時拒絕宣示效忠烏克蘭，選擇投靠俄國北方艦隊以表對俄效忠。

▲帕利拒絕效忠烏克蘭，轉而投靠俄羅斯。（圖／翻攝推特）

克里米亞在2014年公投決定加入俄羅斯後，黑海艦隊隨即駐軍塞瓦斯托波爾，並在當地設立總部。塞瓦斯托波爾參議員阿塔貝娃（Ekaterina Altabaeva）受訪時表示，她和帕利有私交，稱他是祖國的勇敢守護者，畢生奉獻給海軍。

按照烏軍宣稱的戰果，俄羅斯目前至少已有6位高階將領死亡，南部軍區第8軍團指揮官莫爾德維喬夫（Andriy Mordvichov）中將、圖沙耶夫（Magomed Tushayev）、格拉西莫夫（Vitaly Gerasimov）、科列斯尼科夫（Andrey Kolesnikov）、蘇霍維茨基（Andrey Sukhovetsky）與米季耶夫（Oleg Mityaev）。