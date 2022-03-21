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德媒：澤倫斯基是穿著橄欖綠T恤的邱吉爾

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／翻攝自澤倫斯基臉書）

▲烏克蘭總統澤倫斯基戰時穿著，引起討論。（圖／翻攝自澤倫斯基臉書）

文／中央社記者林育立柏林20日專電

俄軍入侵後，烏克蘭總統澤倫斯基一夕間成為反抗的象徵。德國媒體分析，當過演員的他知道如何與觀眾溝通，透過視訊贏得全世界好感，可稱他為穿著橄欖綠T恤的邱吉爾或烏克蘭的切．格瓦拉。

最新一期德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）以澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）為封面故事，探討他的崛起和領導能力。

報導說，從諧星到總統之路表面看起來很不尋常，事實上是一整代政治菁英無能的結果。烏克蘭脫離蘇聯獨立30年來，選民再也不信任檯面上的政治人物，受夠了當時總統波洛申科（Petro Poroshenko）充斥民族主義的愛國口號，澤倫斯基因此能在2019年大選挑戰成功。

澤倫斯基素人參政，參選時政見從沒講清楚過，當選後在國際舞台上也沒特別出色，經常被諷刺為政治小丑。

但2月24日俄羅斯部隊入侵後，澤倫斯基卻一夕之間成為烏克蘭民族反抗的英雄，明鏡周刊稱他像是穿著橄欖綠T恤的邱吉爾，並歸功於他的領導統御和溝通能力。

首先，澤倫斯基懂得將任務交辦給下屬，有能力在混亂的情勢下掌握大局。

烏克蘭副總理兼數位轉型部部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）說，澤倫斯基每天從早到晚都掛在網路上，隨時可以聯絡得上，決策很有系統而且效率高。

其次，澤倫斯基當演員時演過多種角色，知道如何跟觀眾溝通。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）可以花2小時的時間數落俄國的敵人，但效果比不上澤倫斯基在社群媒體發布短片，用眨眼睛來鼓舞人民。

長年擔任演員，讓澤倫斯基能精準掌握表達的重點和節奏感，運用他獨有的沙啞聲，這些都是他的武器。他知道如何打動與說服人，儘管對手擁有世界排名第二的軍力。

報導指出，澤倫斯基2019年出任總統以來，有時會給人演錯角色的感覺，但戰爭爆發後，他似乎擺脫了加在身上的枷鎖，找到最適合的角色，靠正直、幽默感和上鏡頭取勝。

曾任澤倫斯基外交顧問的諾維考夫（Igor Novikov）就說，現在他終於能忠於自己，好好當一個人、而不是政治人物，彷彿回到還沒參政前的他。

澤倫斯基經常透過視訊，對各國國會和布拉格等地的群眾發表演說，為不同聽眾調整講稿，例如在英國下議院引述二戰英雄首相邱吉爾，終於讓他贏得全世界的好感。

烏克蘭重要政治學者費森科（Volodymyr Fessenko） 說，一如古巴革命英雄切．格瓦拉（Che Guevara）是左派反抗的象徵，現在澤倫斯基已經成了烏克蘭反抗俄國的主要象徵，可說是烏克蘭的切．格瓦拉。

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