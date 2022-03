不斷更新／馬力波拒投降！副總理狠嗆：書信往來不如開放人道走廊

▲馬力波市民蜂擁逃家。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

烏俄大戰已邁入第26天,目前烏克蘭北、東、南三方都有不少大城陸續被俄軍掌控,但俄羅斯至今仍遲遲無法拿下首都基輔。當地20日,俄軍再度對烏動用高超音速「匕首飛彈」發動攻擊,而烏克蘭總統澤倫斯基則宣布,將國內的「戰時狀態」再延長30天。

【0855更新】

俄羅斯國防部早前曾表示,只要馬力波在當地清晨5點前投降,俄羅斯就會建立人道主義走廊,讓所有放下武器的人安全離開,不過卻遭烏克蘭拒絕。副總理韋列什丘克(Iryna Vereshchuk)稱,投降不是一個選項,「與其將時間浪費在書信往來上,不如盡快開通人道主義走廊」。

▲基輔波迪爾區慘遭俄軍砲擊。(圖/路透)

【0730更新】

基輔市長克里契科(Vitali Klitschko)表示,基輔波迪爾(Podil)地區的住宅區及購物區於當地20日晚間慘遭俄軍砲擊,造成至少1人死亡。他在Telegram上指出,「當地發生了數起爆炸。根據我們目前掌握的消息,數間房屋及一間購物中心被擊中。救援隊、醫療人員和警察已經趕到現場。」

The video from a security camera of the Retroville shopping mall in Kyiv allegedly shows the recent attack in the capital's Podil district.



Video: Proof of war in Ukraine/Telegram pic.twitter.com/6vTiQKhXOW