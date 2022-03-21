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不斷更新／馬力波拒投降！副總理狠嗆：書信往來不如開放人道走廊

▲▼馬力波市民蜂擁逃家。（圖／路透）

▲馬力波市民蜂擁逃家。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

烏俄大戰已邁入第26天，目前烏克蘭北、東、南三方都有不少大城陸續被俄軍掌控，但俄羅斯至今仍遲遲無法拿下首都基輔。當地20日，俄軍再度對烏動用高超音速「匕首飛彈」發動攻擊，而烏克蘭總統澤倫斯基則宣布，將國內的「戰時狀態」再延長30天。

【0855更新】

俄羅斯國防部早前曾表示，只要馬力波在當地清晨5點前投降，俄羅斯就會建立人道主義走廊，讓所有放下武器的人安全離開，不過卻遭烏克蘭拒絕。副總理韋列什丘克（Iryna Vereshchuk）稱，投降不是一個選項，「與其將時間浪費在書信往來上，不如盡快開通人道主義走廊」。

▲▼基輔波迪爾區慘遭俄軍砲擊。（圖／路透）

▲基輔波迪爾區慘遭俄軍砲擊。（圖／路透）

【0730更新】

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，基輔波迪爾（Podil）地區的住宅區及購物區於當地20日晚間慘遭俄軍砲擊，造成至少1人死亡。他在Telegram上指出，「當地發生了數起爆炸。根據我們目前掌握的消息，數間房屋及一間購物中心被擊中。救援隊、醫療人員和警察已經趕到現場。」

【0707更新】

俄羅斯當局今天表示，遭到圍困逾2週的烏克蘭東南部港市馬力波（Mariupol）正上演「可怕的人道災難」，只要當地軍民繳械投降，即可透過人道走廊撤離。

【0617更新】

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，俄羅斯為重振在烏克蘭的作戰氣勢，不惜動用極音速飛彈，但事實上這種下一代武器並不會「改變遊戲規則」。

【0543更新】

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，他已準備好和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會面，針對終結戰事展開談判。不過他也警告，如果雙方和談失敗，俄烏戰爭有機會擴大演變成第三次世界大戰。

【0528更新】

土耳其總統發言人卡林（Ibrahim Kalin）透露，談判中的俄羅斯和烏克蘭停火協議有6項條款，其中前4項相對容易達成共識的條款分別為烏克蘭宣布中立並且聲明不加入北大西洋公約組織（NATO）、烏克蘭非軍事化和相互安全保證、烏克蘭去納粹化、烏克蘭取消使用俄語限制，而第5、6項條款分別牽涉遭俄兼併的克里米亞（Crimea）地位、頓巴斯地區（Donbass region）未來地位。卡林表示，這兩項被認為是最困難的，可能得由兩國領導人會面決定。

【0411更新】

美國總統拜登18日透過電話告訴中國國家主席習近平，如果北京在戰爭期間向莫斯科提供支援物資，就必須承擔「後果」。中國駐美國大使秦剛則在20日表示，中國並未向俄羅斯提供入侵烏克蘭所使用的武器，但他也未明確排除未來北京採取上述行動的可能性。

【0201更新】

美國總統拜登（Joe Biden）本週將訪問歐洲，參加在比利時布魯塞爾舉行的北約峰會及歐洲理事會會議，敲定一系列針對俄烏衝突的新措施。知情人士分析，此次會議可能討論新措施包括，對俄羅斯新一波制裁、擴大限制俄羅斯能源進口，另外也可能討論給予烏克蘭更多後援，包括新的軍事及財政上的幫助。

烏克蘭前總統波洛申科（Petro Poroshenko）呼籲，拜登身為全球領導人，應該藉此機會訪問烏克蘭一趟，作為全球團結抗俄的象徵。不過稍早美國白宮已證實，拜登沒有訪問烏克蘭的計劃。

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