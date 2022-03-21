趁男友不在！女球迷「大方吻陌生男」全場放送　下秒尷尬了

記者張靖榕／綜合外電報導

美加在球賽期間，常會用「親吻鏡頭」來帶動現場氣氛，日前加拿大一場冰上曲棍球比賽中，卻出現女友趁男友不在時，被氣氛鼓舞乾脆親吻隔壁陌生男子，之後男友回來被大會恭喜獲勝，卻不知道發生什麼時的尷尬場面，立刻在社群軟體上引起熱議。

英國《每日星報》報導，TikTok最近一則短影音很紅，加拿大羅傑體育館（Roger Arena）一場曲棍球比賽的中場休息時間，大會又玩起「親吻鏡頭」（Kiss cam）遊戲，只要被現場鏡頭「框住」的兩人，就要在球場大螢幕放送的情況下接吻。

▼女球迷背著男友親吻陌生男子，等男友回來後表情逐漸母湯。（圖／翻攝TikTok）

只不過出現了尷尬場面，一名黑髮女子和一名鬍子男被鏡頭點到，有點不尋常的是兩人之間隔了一個空位。黑髮女和鬍子男對看後笑著搖搖頭，但很快她就改變心意，聳聳肩向鬍子男表示「也沒什麼不可以啊」，於是主動貼近鬍子男接吻，長達2、3秒鐘，之後鏡頭就繼續尋找下一對。

不過很快鏡頭又回到黑髮女和鬍子男身上，但這時候一名戴帽子的男子在兩人中間坐下，鬍子男立刻面露尷尬，拿飲料擋住自己的臉，當帽子男把手搭在黑髮女的肩膀上時，全場才知道原來男友現在才回來，女友趁他不在的時候跟陌生男人接吻。

鏡頭顯示「你們獲勝了」的時候，帽子男還搞不清楚狀況，問女友為什麼會這樣，沒想到全場只有他一個人不知道，自己已經出大糗了。

這段短影音在TikTok上吸引了超過870萬人觀看、110萬個讚，網友紛紛留言，「不可能吧」、「太狂了」、「結尾那3個人的臉，說明了一切。」不過也有網友表示，為了炒熱氣氛，這類親吻鏡頭經常會安排一些橋段讓現場民眾嗨起來，而這三人很明顯就是演的。