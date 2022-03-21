澤倫斯基準備和普丁談判！　警告：和談失敗恐釀第三次世界大戰

▲烏克蘭總統澤倫斯基和俄羅斯總統普丁對和談持開放態度，但預期雙方條件難談攏。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）受訪時表示，已準備好和俄羅斯總統普丁會面，針對終結戰事展開談判。不過他也警告，如果雙方和談失敗，俄烏戰爭有機會擴大演變成世界大戰。

澤倫斯基接受CNN專訪時明確表態，已準備好和普丁談判。他強調談判是解決俄烏戰事的唯一方法，即便只有1％的機會能夠終結戰事，烏方也必須掌握這個機會，才有機會和普丁進行談判，「如果不談判，我們沒辦法結束這場戰爭。」

「如果這些嘗試都失敗了」，澤倫斯基警告，俄烏戰爭「可能會演變成第三次世界大戰」。事實上這並非澤倫斯基第一次警告，俄烏戰爭是世界大戰的引爆點，戰爭爆發後他經常藉由將俄烏戰事的影響規模擴大，在自由世界持續激起輿論，並讓歐美西方各國保持對烏克蘭的關注。

至於俄羅斯對於停戰提出的六大條件，包括承認克里米亞劃歸俄國領土、烏東地區獨立建國地位，以及烏克蘭不加入北大西洋公約組織（NATO）、非軍事化、去納粹化等，澤倫斯基踩住底線，表示有些條件是身為主權獨立的國家無法讓步的，尤其事關主權和國家領土完整。他也強調，俄羅斯不能以武力強逼他國元首承認任何事情。