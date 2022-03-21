　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄烏停火開6條件！　土耳其：雙方領導人會面定奪

▲▼俄羅斯總統普丁、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透社）

▲俄羅斯總統普丁與烏克蘭總統澤倫斯基近期有望會面。（圖／路透社）

文／中央社記者何宏儒安卡拉20日專電

土耳其媒體報導，總統艾爾段的發言人卡林透露，談判中的俄羅斯和烏克蘭停火協議有6項條款，其中在克里米亞和頓巴斯地區地位的議題上，可能得由兩國領導人會面決定。

「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的發言人、外交政策顧問卡林（Ibrahim Kalin）昨天受訪時概述了這6項條款，並表示其中前4項相對容易達成共識。

前4項條款分別為烏克蘭宣布中立並且聲明不加入北大西洋公約組織（NATO）、烏克蘭非軍事化和相互安全保證、烏克蘭去納粹化、烏克蘭取消使用俄語限制。

第5、6項條款分別牽涉遭俄兼併的克里米亞（Crimea）地位、頓巴斯地區（Donbass region）未來地位。卡林表示，這兩項被認為是最困難的。

土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）也說，俄、烏在關鍵議題的立場上趨於一致，但強調停火談判能否突破端賴兩國領導人，在尤其是克里米亞和頓巴斯地區地位上達成共識。

卡夫索格魯指出：「兩國在關鍵議題的立場上趨於一致，我們觀察到他們幾乎同意前4項條款，但是一些問題得留待領導人層級作決定。」

他期盼雙方在停火談判上能夠達成一致，強調俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）都持開明態度。

卡夫索格魯說：「他們必須見面才有可能達成和平協議，而他們都沒有排除這樣。對於見面，他們的態度並不消極。」

俄、烏為北大西洋公約組織成員國土耳其的黑海鄰國，安卡拉與衝突兩造交好。早在戰前情勢緊繃之際，土耳其就試圖斡旋，呼籲舉辦艾爾段、普丁、澤倫斯基參加的3方會議，同時強調支持烏克蘭領土主權完整的立場。

卡夫索格魯強調，當前最重要的是促成雙方停戰，而不是在哪裡達成和平協議。

他說：「我們想要舉辦（領導人）三方會議，但這只有在兩位領導人都有共識的前提下才會發生。在安塔利亞（Antalya）的三方（外長）會議也是在雙方要求之下召開的。」

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）和卡夫索格魯10日在土耳其南部度假勝地安塔利亞舉行三方會議，是俄羅斯於2月24日侵略烏克蘭以來，兩國首度由部長會商危機。但是會談結果在停火議題上沒有進展。

►韓國「燕麥奶色」絕美鍋具4.3折！

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澤倫斯基準備和普丁談判！　警告：和談失敗恐釀第三次世界大戰

俄烏停火開6條件！　土耳其：雙方領導人會面定奪

拜登警告中國「若供俄物資」必承擔後果　中駐美大使：未供武器

「錢只夠女兒吃」爸爸願挨餓在門口等　老闆娘一舉動逼哭20萬人

拜登本週將赴歐洲「新手法制裁俄」　白宮證實：不會訪問烏克蘭

前大阪府知事橋下徹：烏克蘭不應抵抗「只會死更多人」

比利時節慶「汽車衝進人群」已6死26重傷　車上2人無視不停車

特斯拉在飛！他0減速衝上坡「滯空3秒」　落地砰一聲變廢鐵

快訊／澤倫斯基簽署總統令　烏克蘭「戰時狀態」再延長30天

俄軍坦克瞄準「砲擊烏養老院」！　當場炸死56人

具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

老人疑想搶北捷博愛座動怒　狠嗆：你盲人就可以這樣喔

小賴、吳映潔挺黃偉晉先來《WA DA DA》　生日曝「陳零九直接掏現金」

凌晨4點上廁所驚見客廳亮著　長髮妹抓到「喝醉怪男」：幹嘛！

國小捕手漏接球！裁判遭擊中 爆氣怒嗆家長：不知道我流氓

李光洙吃鯛魚燒「燙到臉歪腿軟」XD　遭強制加班...車太鉉「問過李善彬了」

澤倫斯基準備和普丁談判！　警告：和談失敗恐釀第三次世界大戰

俄烏停火開6條件！　土耳其：雙方領導人會面定奪

拜登警告中國「若供俄物資」必承擔後果　中駐美大使：未供武器

「錢只夠女兒吃」爸爸願挨餓在門口等　老闆娘一舉動逼哭20萬人

拜登本週將赴歐洲「新手法制裁俄」　白宮證實：不會訪問烏克蘭

前大阪府知事橋下徹：烏克蘭不應抵抗「只會死更多人」

比利時節慶「汽車衝進人群」已6死26重傷　車上2人無視不停車

特斯拉在飛！他0減速衝上坡「滯空3秒」　落地砰一聲變廢鐵

快訊／澤倫斯基簽署總統令　烏克蘭「戰時狀態」再延長30天

俄軍坦克瞄準「砲擊烏養老院」！　當場炸死56人

弟曝網美姊真面目10天不洗頭！　門縫飄臭味、房間像被炸過

澤倫斯基準備和普丁談判！　警告：和談失敗恐釀第三次世界大戰

開除主帥仍無用　鋼鐵人苦吞PLG史上最慘8連敗

俄烏停火開6條件！　土耳其：雙方領導人會面定奪

中興大學「超級EMBA」天價教室裝潢1200萬　招嘸學生債留管理學院

拜登警告中國「若供俄物資」必承擔後果　中駐美大使：未供武器

快訊／北市內湖凌晨3000戶停電　網哀號「一片黑壓壓」台電曝原因

21歲男大生「亂丟煙蒂」釀大火！燒掉10機車1轎車2間房　要坐牢了

胡錫進揭中國對俄立場　3關鍵原因批「棄俄友美」天真幼稚

李學林T1復出首秀拿2分　特攻卻遭海神絕殺吞敗

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

國際熱門新聞

爆乳人妻車震流浪漢　健身教練尪抓狂

東大女想嫁　學歷卻嚇跑50男

快訊／法國宣布凍結俄羅斯央行資產

特斯拉在天上飛！他0減速衝上坡落地成廢鐵

錢只夠女兒吃　老闆娘舉動逼哭網

歐洲最大煉鋼廠遭摧毀！女議員證實

俄軍坦克故意瞄準　砲擊烏養老院

烏克蘭「戰時狀態」再延長30天

傳普丁怒下令「核戰演習」高官震驚

前大阪府知事：烏克蘭抵抗「只會死更多人」

韓戰烈士維持射擊姿勢到最後　女兒找到了

拜登即將訪歐：不打算到烏克蘭

比利時汽車撞人群　釀6死26重傷

中駐美大使：未提供俄軍武器

更多熱門

相關新聞

中駐美大使：未提供俄軍武器

中駐美大使：未提供俄軍武器

中國駐美國大使秦剛今天表示，中國並未向俄羅斯提供入侵烏克蘭所使用的武器，但他也未明確排除未來北京採取上述行動的可能性。

胡錫進揭中國對俄立場　批「棄俄友美」幼稚

胡錫進揭中國對俄立場　批「棄俄友美」幼稚

拜登即將訪歐：不打算到烏克蘭

拜登即將訪歐：不打算到烏克蘭

前大阪府知事：烏克蘭抵抗「只會死更多人」

前大阪府知事：烏克蘭抵抗「只會死更多人」

烏克蘭「戰時狀態」再延長30天

烏克蘭「戰時狀態」再延長30天

關鍵字：

俄烏開戰俄羅斯烏克蘭基輔談判

讀者迴響

熱門新聞

晚上11點34分後是春分　最忌諱這件事

國道坐副駕挨罰…她傻眼「只是抓癢」

每半小時一人大腸癌！醫曝每天「1杯這飲品」　風險降26%

好市多「扛1巨物」回家　會員：13年用不完

好市多麵包內餡藏螺絲！他求償反挨轟

雷／《全明星》MVP出爐賀軍翔罕痛哭

心肌梗塞不只會胸痛！4種非典型前兆一次看

小S熱舞迎具俊曄「遭陸網酸爆」被轟：10年家人汪小菲很心酸

爆乳人妻車震流浪漢　健身教練尪抓狂

不是Omicron！　台灣最大敵人是它

陳漢典「請助理買1500ml水」結果悲劇了

徐乃麟帶紅包探班《全明星》！點名藍隊成員「比50ｍ游泳」

1張數字圖測眼睛！醫：答錯恐是「8種眼疾纏身」

《咒》導演否認硬上！網紅阿得報案「2度性侵得逞」曝受害女心情

更多

最夯影音

更多
具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD

具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD
丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面