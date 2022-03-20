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前大阪府知事橋下徹：烏克蘭不應抵抗「只會死更多人」

▲▼前大阪府知事橋下徹。（圖／翻攝自推特／橋下徹@hashimoto_lo）

▲前大阪府知事橋下徹認為，烏克蘭不應抵抗，否則只會付出更大傷亡。（圖／翻攝自推特／橋下徹）

記者柯沛辰／綜合報導

前大阪府知事、律師橋下徹3日在富士電視台節目《Mezamashi 8》談論烏俄戰爭時，認為烏克蘭的抵抗造成大量傷亡，最好的做法應該是逃到國外、等到俄羅斯總統普丁過世，20年後再重返烏克蘭復國。節目來賓、烏克蘭國際政治學者格倫科．安德里（Andri Gurenko）難以苟同，雙方展開激辯，引發日本網友熱議。

當時安德里透過視訊連線在節目上呼籲，烏克蘭與俄羅斯難以達成共識，國際社會的合作與支持不可或缺，甚至將左右這場戰爭的結果。不過，橋下徹不以為然，當場出言質疑「現在有多少烏克蘭人因此喪生？」他認為，如果烏克蘭繼續抵抗，只會付出更大的損失，最好的做法應該是逃到國外。

橋下徹表示，普丁年事已高，不會繼續擔任領導人太久，但如果烏克蘭人害怕被指責是賣國賊，進而不敢離開自己的國家，最後只能被迫死在那裡。對此，安德里反駁，「如果我們在這裡投降，俄羅斯將接管整個國家，最終只會出現更多的受害者」。

橋下徹進一步質疑，現在烏克蘭18至60歲的男性無法逃到國外，「我認為這是不對的」、「安德里，你可以待在日本，這樣還是能看到未來的，對嗎？大家應該堅持等待10年或20年，然後重建烏克蘭，因為即便是普丁，也會有過世的那一天。」

安德里聞言感到沮喪，除了解釋烏克蘭目前遭遇的局勢，也不禁反問「20年後，在俄羅斯的統治下，那裡還會有烏克蘭人嗎？」怎料橋下徹仍堅持，「烏克蘭人應該逃往國外（意即把土地讓給俄羅斯）。」

眼見雙方爭執愈演愈烈，主持人谷原章介打斷了激烈的辯論，並向橋下徹說道：「橋下先生，有些歷史背景，可能只有烏克蘭人才能理解」。

▲▼烏克蘭女童抱娃娃出席軍葬　軍眷不畏空襲警報為陣亡士兵送行。（圖／路透）

▲▼烏克蘭女童抱娃娃出席軍葬，軍眷不畏空襲警報為陣亡士兵送行。（圖／路透）

▲▼烏克蘭女童抱娃娃出席軍葬　軍眷不畏空襲警報為陣亡士兵送行。（圖／路透）

這段爭論仍在網路上引起極大爭議，許多日本網友紛紛批評橋下徹，「那誰來保護國家？」、「就算普丁死了，下一任繼承這個想法的領導人出來，那狀況也一樣啊」、「你怎麼能對一個來自烏克蘭的人說這種不正常的話呢？」

事實上，橋下徹的爭議言論不止一樁，早在2013年他就曾發表「慰安婦必要論」，稱二戰時的日軍必須在槍林彈雨中搏命，「為了保持軍紀，慰安婦制度有其必要性」，更何況並無證據證明日軍有以暴力、脅迫方式強行帶走慰安婦，因此鼓勵駐日美軍「善用風化業」嫖妓。不過，這樣的言論連同胞也不挺，還引發日本多位官員抨擊。

今年1月，日本立憲民主黨籍前首相菅直人在推特發文中如此寫到，「以橋下徹為首的人士口若懸河、辯才無礙，民眾直接聽他們說話時會感覺非常有魅力」、「擅長話術這一點，讓人想起第一次大戰後、在陷入混亂的德國取得政權的希特勒。」

此話一出，立刻引發橋下徹所屬的維新會強烈反彈，要求菅直人及所屬黨派道歉。對此，立憲民主黨僅回應，這是菅直人的個人言論，黨沒必要特別處理。

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