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比利時節慶「汽車衝進人群」已6死26重傷　車上2人無視不停車

▲▼比利時一輛汽車撞上了一群狂歡節表演者。（圖／路透）

▲比利時一輛汽車撞上了一群狂歡節表演者。（圖／路透，下同）

中央社

比利時檢察官說，今天清晨南部城市拉羅維爾一輛汽車撞上一群參加節慶活動的人，造成6人死亡、26人重傷，目前沒有跡象顯示此事可能涉及恐怖主義。

檢察官韋爾海恩（Damien Verheyen）告訴記者：「根據現階段的調查，我們知道有6人喪生和26人受傷，傷者中10人有生命危險。」

他在記者會表示：「目前沒有跡象顯示這次事件有恐怖主義動機。」

警方否認肇事車輛涉入高速追逐事件的報導，並說車輛遭攔停後車上兩人已被捕，他們是本地人，年約30多歲，先前未列入警方注意對象。

當局說，這起事件發生在凌晨5時（格林威治時間4時）左右，當時前工業城拉羅維爾（La Louviere）的斯特雷比-布拉奇尼地區（Strepy-Bracquegnies）正舉行節慶活動。

▲▼比利時一輛汽車撞上了一群狂歡節表演者。（圖／路透）

拉羅維爾市長戈柏特（Jacques Gobert）告訴比利時通訊社（Belga News Agency）：「一輛高速行駛的汽車撞進原本準備參加節慶活動的人群。」

新聞網站BelRTL引用戈柏特的說法報導，當車輛出現時，大約有150人聚集準備一年一度的民俗遊行，包括服裝和鼓。

▲▼比利時一輛汽車撞上了一群狂歡節表演者。（圖／路透）

目擊這起事件的BelRTL記者科利尼翁（Fabrice Collignon）說：「我們聽到很大的聲音…汽車就撞進人群中。」

戈柏特說：「一輛超速汽車衝入人群…司機還繼續往前開，但我們把他攔下來。」

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