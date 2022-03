比利時節慶「汽車衝進人群」已6死26重傷　車上2人無視不停車

▲比利時一輛汽車撞上了一群狂歡節表演者。(圖/路透,下同)



中央社

比利時檢察官說,今天清晨南部城市拉羅維爾一輛汽車撞上一群參加節慶活動的人,造成6人死亡、26人重傷,目前沒有跡象顯示此事可能涉及恐怖主義。

檢察官韋爾海恩(Damien Verheyen)告訴記者:「根據現階段的調查,我們知道有6人喪生和26人受傷,傷者中10人有生命危險。」

他在記者會表示:「目前沒有跡象顯示這次事件有恐怖主義動機。」

Breaking News: At least 6 people have been killed after a car drove into a crowd in southern #Belgium . The car reportedly drove at high-speed into a group of around 60 people who were preparing to take part in a #carnival parade on Sunday. pic.twitter.com/b1ymQsNH7c

警方否認肇事車輛涉入高速追逐事件的報導,並說車輛遭攔停後車上兩人已被捕,他們是本地人,年約30多歲,先前未列入警方注意對象。

當局說,這起事件發生在凌晨5時(格林威治時間4時)左右,當時前工業城拉羅維爾(La Louviere)的斯特雷比-布拉奇尼地區(Strepy-Bracquegnies)正舉行節慶活動。

拉羅維爾市長戈柏特(Jacques Gobert)告訴比利時通訊社(Belga News Agency):「一輛高速行駛的汽車撞進原本準備參加節慶活動的人群。」

新聞網站BelRTL引用戈柏特的說法報導,當車輛出現時,大約有150人聚集準備一年一度的民俗遊行,包括服裝和鼓。

目擊這起事件的BelRTL記者科利尼翁(Fabrice Collignon)說:「我們聽到很大的聲音…汽車就撞進人群中。」

戈柏特說:「一輛超速汽車衝入人群…司機還繼續往前開,但我們把他攔下來。」

Breaking❗️A car drove into a carnival crowd on Sunday morning in #Louviere, southern #Belgium, killing 6 and injuring more than 30. The German Deutsche Welle has said there is a child among the deads. It is not yet known whether it was an intentional attack. #Europe #EU pic.twitter.com/uXf1e2oV4j