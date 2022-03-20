歐洲最大煉鋼廠遭摧毀！女議員證實：遭到俄軍攻擊

▲俄羅斯軍隊對馬力波進行圍困，歐洲最大煉鋼廠遭到摧毀。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

烏俄戰爭目前仍在繼續，有消息傳出，歐洲最大鋼鐵廠阿佐夫司塔爾（Azovstal）遭到摧毀，烏克蘭女議員瓦西連科（Lesia Vasylenko）也證實這項消息。

俄羅斯軍隊不斷對烏克蘭的港口城市馬力波（Mariupol）進行圍困，導致城市一片瘡痍，位在該市、全歐洲最大的煉鋼廠阿佐夫司塔爾（Azovstal）也遭到波及，被俄軍的攻擊摧毀。

議員瓦西連科（Lesia Vasylenko）在推特上張貼一段影片，證實這項消息，烏克蘭蒙受了巨大的經濟損失，環境也因此遭到破壞。

▼馬力波許多建設遭到俄軍摧毀，包含歐洲最大煉鋼廠。（圖／路透）



鋼鐵廠執行長史基提希維里（Enver Tskitishvili）則說，公司將回到這座城市，重建並重振企業，讓工廠以一貫的方式，替烏克蘭帶來榮耀。

史基提希維里表示，在俄軍入侵開始，工廠立刻進行應對措施，以降低萬一遭受攻擊時，對環境造成的損害，焦爐電池不會對附近居民造成生命損害，反應爐也已正確關閉。