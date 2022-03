太空人穿黃藍色挺烏克蘭？　俄聯邦太空總署駁斥

▲國際太空站於美東時間18日迎接3名俄羅斯太空人,不過他們卻身穿帶有藍色元素的黃色衣服,令人聯想到烏克蘭的國旗顏色。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社

俄羅斯太空人日前抵達國際太空站,身穿帶點藍布料的黃飛行裝,西方媒體稱此舉可能是暗中支持烏克蘭。俄國聯邦太空總署今天出言駁斥,一名太空人則說用黃色是因黃布剩太多。

俄羅斯上月24日全面入侵烏克蘭後,許多人運用烏克蘭的黃藍色國旗及其顏色,以示支持烏克蘭。

綜合路透社與美聯社報導,俄羅斯聯邦太空總署(Roscosmos)在Telegram頻道發布新聞稿表示,加入國際太空站(ISS)的3名俄國太空人,都畢業於鮑曼莫斯科國立科技大學(Bauman Moscow State Technical University),他們的飛行裝是母校校徽的顏色。

Russian cosmonauts Oleg Artemyev, Denis Matveev, and Sergey Korsakov just entered the International Space Station wearing blue and yellow space attire. pic.twitter.com/DY8753hYvP