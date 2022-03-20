閨蜜說人壞話太激動！他「口水噴中臉」喉嚨癢爆　一篩檢竟確診

▲一名男子在聊天中被閨蜜的口水噴到，沒想到竟因此不幸染疫。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞一名男子在確診新冠後，在網上公開他染疫的原因，原來這名男子是在和閨蜜一起說別人壞話時，意外被閨蜜的「幾滴口水」噴到，結果2天後就出現了喉嚨瘙癢的症狀，還不幸染上新冠肺炎。

綜合當地媒體報導，這名男子表示，3月7日剛好是他的休假日，於是他親自下廚煮了一鍋咖哩，邀請3位閨蜜到家中一同享用，豈料他們飯後一起聊天時，其中一名閨蜜因為說話太激動，竟不小心向男子臉部方向噴了幾滴口水。

男子指出，「由於我們當時正在聊八卦，所以我並未多加留心，只顧著繼續聊天」，沒想到女閨蜜隔天居然不幸確診了新冠，因此男子認為自己非常有可能也會被傳染，每天都小心翼翼地進行自我檢測。

儘管身邊人都不相信男子會因為幾滴口水就染疫，不過他卻在聚會的2天後出現喉嚨瘙癢的症狀，並在3月13日確診染疫。男子表示，他決定要將自己感染新冠的過程分享出來，就是為了提醒民眾不可掉以輕心，「不要以為幾滴口水沒什麼大問題，更要小心會噴口水的家人朋友」。

香港之前就有實驗發現，患者每1毫升口水就有1億個病毒，所以可能「交換口水的場合」都非常危險，因此民眾在染疫風險較高的地方還是要戴好口罩，不可放鬆警惕。

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