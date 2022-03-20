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韓戰烈士遺骸出土！最後一刻仍「維持射擊姿勢」迎戰　女兒找到了

▲▼韓戰烈士維持最後射擊姿勢應戰，女兒找到了。（圖／南韓國防部）

▲ 韓戰烈士維持射擊姿勢到最後一刻。（圖／南韓國防部）

記者陳宛貞／綜合外電報導

1952年10月韓戰後期，韓軍第9師團及中國人民志願軍第38軍在江原道白馬山展開10天攻防，史稱「白馬山戰役」，被指為韓戰中最激烈的一場戰役。而白馬山去年出土一具士兵遺骸，在戰壕裡維持生前最後一刻的射擊姿勢至今，已經過70年。南韓國防部近日確認該名烈士的身分，也找到他的女兒。

綜合《國防日報》及《朝鮮日報》，南韓國防部17日說明，去年10月28日在非武裝地帶（DMZ）白馬高地發現這具遺骸，經確認為已故的曹應成（音譯）下士。起初因和遺骸一起出土的遺物不少，預料能夠快速掌握死者身分，但遺物磨損嚴重且皆無署名，調查一度面臨難關，直到調閱白馬山犧牲者紀錄等資料過後，聯絡上死者還在世的女兒曹英子（音譯），透過DNA鑑定確認二人親子關係，成為確認其身分的關鍵線索。

曹應成1928年出生於慶尚北道義城，跟隨父母務農並成家，韓戰爆發後於1952年5月留下妻子和2名年幼女兒，經濟州島第一訓練所入伍，推測應屬第9師團30連隊，在1952年10月對中國解放軍的大規模攻勢進行防禦作戰中犧牲，遺骸被發現時維持躲在戰壕中，舉槍瞄準的姿勢，鋼盔及頭骨上明顯有被子彈貫穿的痕跡，應為其死因，遺憾的是僅有上半身出土。

國防部說明，確認死者身分後，曹英子嘆道，「現在才真的有找到爸爸的感覺了呢！」她也憶起與父親相處的最後時光，「父親有天買了魷魚回來，我們吃得很開心，但他就像在和我們道別一樣，當時的身影令我始終無法忘懷。」

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