快訊／俄國宣稱二度動用「高超音速」匕首飛彈攻擊烏克蘭

記者吳美依／綜合報導

根據《法新社》最新消息，俄羅斯剛才宣稱，再度於烏克蘭境內發射超高音速導彈。事實上，俄國國防部先前就曾表示，俄軍18日首次在實戰中使用高超音速「匕首飛彈」（Kinzhal），摧毀烏克蘭西部伊萬諾─弗蘭科夫斯克州（Ivano-Frankivsk Oblast）傑利亞京（Delyatyn）一座地下導彈儲存設施。

▲搭載匕首高超音速導彈的MiG-31戰機。（圖／俄新社）

俄羅斯《國際文傳電訊社》（interfax）報導，俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）說，俄軍從裏海海域發射口徑巡航導彈（Kalibr），又從克里米亞空域發射超高音速匕首飛彈，摧毀烏克蘭南部造船中心尼古拉耶夫（Mykolaiv）一處烏軍燃料儲存基地。他還表示，俄軍攻擊烏克蘭日托米爾（Zhytomyr）一間國際部隊基地，導致「100多名特種部隊士兵和外國傭兵被殺。」

▫️Destruction of a weapons depot of the Armed Forces of Ukraine by high-precision missile weapons strike. We can see the exact hit of an underground hangar with weapons and ammunition. pic.twitter.com/sKTF46Tdb0 — Минобороны России (@mod_russia) March 19, 2022

▲俄國國防部19日釋出首次動用匕首飛彈的影片。

此前，俄國國防部宣稱，俄軍18日發射匕首飛彈，擊中基輔西南方300英里（約483公里）一間烏軍導彈倉庫，成為俄軍首次在戰鬥中使用匕首飛彈，也再一次攻擊烏西與多個北約成員國接壤的區域。但是，國安及地緣政治雜誌《戰區》（The War Zone）的軍武專家卻揪出地點、爆炸及攻擊手段3大疑點，直指俄方說法不屬實。

俄「匕首高超音速飛彈」在烏首度投入戰場？ 專家揪3疑點打臉