快訊／俄國宣稱二度動用「高超音速」匕首飛彈攻擊烏克蘭

記者吳美依/綜合報導

根據《法新社》最新消息,俄羅斯剛才宣稱,再度於烏克蘭境內發射超高音速導彈。事實上,俄國國防部先前就曾表示,俄軍18日首次在實戰中使用高超音速「匕首飛彈」(Kinzhal),摧毀烏克蘭西部伊萬諾─弗蘭科夫斯克州(Ivano-Frankivsk Oblast)傑利亞京(Delyatyn)一座地下導彈儲存設施。

▲搭載匕首高超音速導彈的MiG-31戰機。(圖/俄新社)

俄羅斯《國際文傳電訊社》(interfax)報導,俄羅斯國防部發言人科納申科夫(Igor Konashenkov)說,俄軍從裏海海域發射口徑巡航導彈(Kalibr),又從克里米亞空域發射超高音速匕首飛彈,摧毀烏克蘭南部造船中心尼古拉耶夫(Mykolaiv)一處烏軍燃料儲存基地。他還表示,俄軍攻擊烏克蘭日托米爾(Zhytomyr)一間國際部隊基地,導致「100多名特種部隊士兵和外國傭兵被殺。」

▫️Destruction of a weapons depot of the Armed Forces of Ukraine by high-precision missile weapons strike. We can see the exact hit of an underground hangar with weapons and ammunition. pic.twitter.com/sKTF46Tdb0