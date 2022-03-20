快訊／馬力波藝術學校被俄軍轟炸　恐有400人活埋瓦礫堆下

▲ 依據衛星影像，烏克蘭南部港口城市馬力波面對俄軍入侵，公寓大樓、商家嚴重受損。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭南部港口城市馬力波（Mariupol）政府機構表示，俄軍19日轟炸一所藝術學校，且當時正有400人躲在裡面，包含婦女、兒童及年長者等，確切傷亡人數有待確認。當局證實，有多人被埋在瓦礫堆下。

BBC指，由於馬力波與外界聯繫通訊非常有難度，無法立即核實相關消息。

The #Mariupol city council reported that #Russian troops yesterday dropped a bomb on an art school in the Levoberezhny district, where about 400 residents - women, children and elderly people - were hiding. The building was destroyed. There are still civilians under the rubble. pic.twitter.com/Ztk3BDx3eb — NEXTA (@nexta_tv) March 20, 2022

此前，馬力波劇院接納當地市民入內躲避俄軍襲擊，更在劇院外地板上標示明顯的「小孩」字樣，但仍遭到俄方轟炸，多達三分之二建築物被完全摧毀。據估計，襲擊發生當下，屋內約有800人至1300人。

美聯社指出，馬力波是烏克蘭在亞速海的戰略港口，如今已被俄軍包圍，能源、食物、供水被切斷，面臨俄軍無情轟炸。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr zelensky）說，俄方包圍馬力波的所作所為是戰爭罪，將被後世銘記。

▼馬力波劇院外頭噴「有小孩」字樣，俄軍仍轟炸。（圖／翻攝Maxar／TELEGRAM）



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