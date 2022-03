快訊／馬力波藝術學校被俄軍轟炸　恐有400人活埋瓦礫堆下

▲ 依據衛星影像,烏克蘭南部港口城市馬力波面對俄軍入侵,公寓大樓、商家嚴重受損。(示意圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

烏克蘭南部港口城市馬力波(Mariupol)政府機構表示,俄軍19日轟炸一所藝術學校,且當時正有400人躲在裡面,包含婦女、兒童及年長者等,確切傷亡人數有待確認。當局證實,有多人被埋在瓦礫堆下。

BBC指,由於馬力波與外界聯繫通訊非常有難度,無法立即核實相關消息。

The #Mariupol city council reported that #Russian troops yesterday dropped a bomb on an art school in the Levoberezhny district, where about 400 residents - women, children and elderly people - were hiding. The building was destroyed. There are still civilians under the rubble. pic.twitter.com/Ztk3BDx3eb