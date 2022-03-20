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普丁動用核武威脅升高！前特工曝：美國「沒準備好」應對俄國核戰

▲▼前國防情報局（DIA）特工考弗勒（Rebekah Koffler）。（圖／翻攝自推特）

▲考弗勒認為，美國並未就普丁可能動用核武一事制定應急計劃。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

前國防情報局（DIA）特工、《普丁的劇本：俄羅斯打敗美國的秘密計劃》作者考弗勒（Rebekah Koffler）透露，從美國對俄羅斯入侵烏克蘭的反應可見，如果俄國總統普丁決定動用核武的話，美國將不會有合適的計劃來應對。

據福斯新聞報導，俄羅斯國防部宣稱，軍方在當地18日發射高超音速「匕首飛彈」，摧毀烏克蘭西部伊萬諾─弗蘭科夫斯克州（Ivano-Frankivsk Oblast）傑利亞京（Delyatyn）一座地下導彈儲存設施後，20日再度於烏克蘭境內發射超高音速導彈，讓普丁可能在烏俄戰爭中出動核武器的擔憂愈發高漲。

考弗勒表示，一般而言，美國應該會先準備好戰略計劃，以應對普丁使用核武器的意外情況，「不過從美國最近對俄羅斯侵烏的反應來看，人們很難相信美國已做好必要準備。美國既沒有對普丁的行動做出有條不紊的回應，也沒有阻止任何行動，因此我們有理由擔心，美國沒有一個連貫的計劃來應對潛在的核攻擊」。

考弗勒也指出，「從整體反應看來，我們把所有雞蛋都放在了『制裁』這個籃子裡，即使普丁從未遮掩他的野心與行動，但我們卻被殺得措手不及。以此看來，我們似乎還沒有為普丁使用核武的可能性做好準備。」她認為，美國應積極制定一個應急計劃、建立機密渠道，以防止普丁透過將戰爭升級的手段，來終結戰爭，「因為這是他一貫的作風」。

當被問及普丁使用核武器的可能性有多高時，考弗勒表示，普丁確實有做出如此激烈決定的能力，因為他能承受很高的風險，「這是普丁用來向世界展示他『戰力極強』的計劃之一。當然，動用核武不一定是普丁的下一步，但我們絕對不能將這個選項排除在外，你越將普丁逼到牆角，他動用核武的可能性就越大」。

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