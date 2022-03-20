俄「匕首高超音速飛彈」在烏首度投入戰場？　專家揪3疑點打臉

▫️Destruction of a weapons depot of the Armed Forces of Ukraine by high-precision missile weapons strike. We can see the exact hit of an underground hangar with weapons and ammunition. pic.twitter.com/sKTF46Tdb0 — Минобороны России (@mod_russia) March 19, 2022



記者吳美依／綜合報導

俄國國防部19日釋出影片，宣稱發射一枚匕首高超音速飛彈，擊中基輔西南方300英里（約483公里）一間烏軍導彈倉庫，成為俄軍首次在戰鬥中使用匕首飛彈，也再度攻擊烏西與多個北約成員國接壤的區域。但是，國安及地緣政治雜誌《戰區》（The War Zone）的軍武專家卻揪出地點、爆炸及攻擊手段3大疑點，直指俄方說法不屬實。

俄軍宣稱，本次攻擊目標為烏克蘭西部伊萬諾─弗蘭科夫斯克州（Ivano-Frankivsk Oblast）傑利亞京（Delyatyn）一座地下導彈儲存設施。但只要查地圖就會發現，傑利亞京基地位於喀爾巴阡山脈北側、靠近烏克蘭與羅馬尼亞及匈牙利邊境地帶，且導彈或彈藥儲存設施的建築物必須融入地形，遠離住宅區，但影片中目標建築物聳立地表，更像大型倉庫或穀倉。其次，影片裡也沒有出現火箭燃料及炸藥造成的第二次爆炸。

▲俄軍號稱首度在實戰中使用匕首飛彈。（圖／翻攝推特@mod_russia）



《戰區》專家根據美國衛星影像公司行星實驗室（Planet Labs）的資料指出，那段畫面於今年3月12日攝於烏克蘭東部一處遭猛烈轟炸的農村地區。他們進一步指出，烏克蘭西部的防空系統具有強大威懾力，所以俄軍一直不願或無法派士兵駕駛戰機襲擊遙遠的烏西；不過，烏東的防空能力難與西部相提並論，俄軍又為何要在靠近自家領土的地方使用匕首飛彈，只為了炸毀倉庫或雞舍？

《戰區》專家考慮到上述疑問，判定這段影片不是「匕首飛彈炸毀烏西導彈儲存設施」的畫面，但仍無法證實俄軍是否曾在烏克蘭其他地區使用匕首導彈。

俄羅斯恐出動「匕首飛彈」 美軍事專家警告：烏克蘭擋不住

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