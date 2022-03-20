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烏克蘭難民車隊被攔截！馬力波人遭俄軍強押過境　疑送偏鄉當奴工

▲▼馬力波市民蜂擁逃家。（圖／路透）

▲馬力波市民蜂擁逃家。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭東南部的馬力波（Mariupol）連日遭俄軍圍困轟炸，迫使當地市民逃離家園。最近有烏克蘭地方政府指控，俄軍不顧馬力波市民意願，強行將數千人帶到俄羅斯，還在距離馬力波85公里的別爾江斯克（Berdyansk），攔下了烏方派去接送難民的車隊。

據《衛報》報導，馬力波市議會在當地19日痛斥，有數千名市民自上週以來，被俄軍從避難所帶走、送往過濾營（filtration camp）檢查手機和相關身份文件後，不顧市民們的意願，強行將他們轉移至俄羅斯的偏遠城市。有消息稱，這群人可能被送到俄國偏鄉當奴工，而且「還有部分人下落不明」。

市長博伊琴科（ Vadym Boychenko）表示，這些被強行拐走的市民中，有至少1000人是婦孺，「俄軍今日的所作所為對老一輩人並不陌生，他們目睹過納粹在二戰期間強行俘虜人的可怕事件。很難想像21世紀還有民眾被強制帶往另一個國家。俄羅斯所有的戰爭罪行都必須受到最嚴厲的懲罰」。

另外，《基輔獨立報》19日指出，烏克蘭東南部的別爾江斯克市議會透露，政府從札波羅熱（Zaporizhzhia）派往別爾江斯克去接送馬力波難民的車隊，在距離別爾江斯克3公里處的阿佐夫西克村（Azovske）附近被俄軍攔下，拒絕讓車隊進入城市邊界，就連司機也不被允許在當地過夜。

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