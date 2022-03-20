澤倫斯基：俄軍空前挫敗「部分單位90%遭殲滅」　前線兵屍橫滿街

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）20日表示，俄羅斯軍隊遭受空前損失，部分部隊已有80%至90%被殲滅。在談話中，他更利用俄語直說，在兩軍激烈交戰的前線位置，到處都是俄軍士兵的屍體。

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

CNN報導，澤倫斯基又一次透過社群媒體發布影片描述戰況。他說，烏克蘭人已經證明自身作戰能力，將以智慧與勇氣，來回應俄方派往烏克蘭的大量裝備及士兵。

澤倫斯基接著把烏克蘭語轉換成俄語，直言在兩軍爆發激烈交戰的地區，前線到處都是俄羅斯士兵的屍體。但CNN也說，現階段無法獨立核實澤倫斯基所說的俄軍重大損失一事。

另方面，英國國防部19日表示，俄軍仍未取得烏克蘭空中優勢，「烏克蘭空軍及防空部隊正持續有效保衛烏克蘭領空」。英國表示，俄方目前主要依賴遠程武器，這些武器從相對安全的俄羅斯領空發射，攻擊烏克蘭境內的目標。

▼ 在基輔北部，有一輛俄軍坦克被摧毀棄置街道。（示意圖／達志影像／美聯社）

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