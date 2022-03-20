爆乳人妻「路邊車震流浪漢」　健身教練尪抓狂！暴揍小王失控片曝

記者吳美依／綜合外媒報導

巴西首都聯邦區（Federal District）發生一起轟動全國的事件，31歲健身教練愛德華多（Eduardo Alves）聯繫不上33歲妻子，著急地出門尋找，未料目睹老婆與一名流浪漢全裸在路邊車震。他瞬間失去理智，憤怒搥打擋風玻璃，並把小王揍成重傷、緊急送醫，過程都被監視器拍攝下來。

▲街友拿著衣服試圖逃離現場，卻又被愛德華多抓回來痛毆。（圖／翻攝推特）



綜合外媒報導，本案發生於3月9日深夜，33歲人妻珊卓拉（Sandra Mara Fernandes）告訴老公，她要跟母親一起去「幫助無家可歸的人」，但直至深夜都沒有接聽電話。愛德華多在路邊發現老婆的汽車，趕緊上前查看，竟目睹衝擊畫面。

▲珊卓拉（左）宣稱，她收到上帝旨意，才與街友（右）出軌。（圖／翻攝推特）



愛德華多向警方供稱，他以為老婆遭到性侵，才會動手打人。而珊卓拉是一名虔誠教徒，非常熱愛參與教堂活動幫助弱勢團體。她宣稱，因為收到「來自上帝的訊息」，要求自己「幫助」那名街友，才在兩情相悅的情況下發生性行為，絕對沒有遭到侵犯。

48歲街友吉瓦爾多（Givaldo Alves de Souza）被打得遍體鱗傷，雙眼瘀青、臉龐腫脹的照片在網路上瘋傳。據悉，他目前恢復良好，而當地警方仍在調查此案。

▼巴西媒體在推特上公布完整監視器畫面。

