彩券買完就忘！他3個月後一對竟中頭獎　花709元「抱回2.5億」

▲ 奧勒岡州一名男子花25美元中頭獎。（圖／Oregon Lottery）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國奧勒岡州一名男子去年聖誕節前夕花了25美元（約新台幣709元），購買接下來26期的彩券，剛開始還勤勞對獎，後來就將這件事拋諸腦後，沒想到3個月後對獎，竟發現自己幸運中了頭獎，彩金高達890萬美元（約新台幣2.5億元）。

CNN報導，男子布朗（Wilbur Brown）去年平安夜在友人介紹之下買了Megabucks彩券，當時彩券公司推出「26期25元」的活動，也就是花25美元買接下來連續26期的彩券，因此布朗可以參加今年2月19日以前的每一期抽獎，但他很快就忘了這件事。

布朗受訪說明，剛開始他還會定期對獎，「後來我就忘記了，也沒有檢查。」直到今年2月，他再次造訪當初購買彩券的旅館，利用機器掃描彩券後跳出「中獎者」的訊息，他和友人趕緊上網查，才驚覺自己竟是頭獎得主，中了890萬美元。他選擇將這筆鉅額獎金分30年領取，未來每年都會收到一張面額20多萬美元的支票。

根據奧勒岡彩券公司官網，中頭獎的機率僅1/6135756。除布朗以外，賣彩券給他的旅館也相當幸運，將獲得彩金的1%作為銷售獎金，金額為89000美元（約新台幣252.5萬元）。

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