　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美媒揭烏克蘭國際軍團內幕！「雜牌軍」沒武器未受訓　恐淪砲灰

▲▼ 男子離開波蘭邊境，揹著行囊準備到烏克蘭作戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲男子離開波蘭邊境，揹著行囊準備到烏克蘭作戰。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基呼籲外國志願者加入作戰抵抗俄軍入侵，卻非每人都有南韓網紅「李根大尉」出身海軍特戰團的經驗。外媒形容，如今的國際軍團只是「雜牌軍」，部分的人從未使用過槍枝、沒有受過適當軍事培訓，到當地才發現等不到武器，內部混亂，更有人說若事前沒做好一切準備，恐怕最終將淪為砲灰。

美聯社報導，烏克蘭西部小鎮亞沃利夫（Yavoriv）國際維和與安全中心13日被俄軍空襲，至少35人死亡。瑞典志願軍索德（Jesper Söder）透露，當天的狀況簡直就像地獄，眼前除了失火、大叫、驚慌，還有飛彈和炸彈。索德說，他帶著一群來自美、英等外籍人士走出基地，越過邊境進入波蘭，儘管不清楚在基地受訓的外籍軍團確切人數，但推估至少有數百人。

▲▼ 在烏克蘭西部城市利維夫，外籍戰士穿著制服準備前往烏克蘭東部前線。（圖／路透）

▲烏克蘭西部城市利維夫，外籍戰士3月初穿著制服準備前往東部前線。（圖／路透）

外籍志願軍已陸續抵達烏克蘭。但索德透露，在亞沃利夫（Yavoriv）軍事基地許多志願者以前沒有受過軍事訓練，部分的人甚至到了當地才發現，除了沒有武器、保護裝備或適當訓練，內部狀況混亂。

英國人羅賓森（Matthew Robinson）透露，他與多名志願軍成員在利維夫接受訓練指導，但卻有許多虛假承諾及大量假消息，甚至還有巨大語言障礙，「這裡還有許多人沒用過武器」。

索德透露，13日空襲事件並非俄軍的無差別攻擊，而是精準知道目標位置，「他們知道該打哪裡，明確知道武器庫的位置、行政大樓所在之處，所有飛彈都擊中要害」。

▲▼ 在烏克蘭西部城市利維夫，外籍戰士穿著制服準備前往烏克蘭東部前線。（圖／路透）

▲英國多名戰士來到烏克蘭，準備參戰。（圖／路透）

美國26歲男子思凱（Jericho Skye）曾在美國陸軍憲兵隊服役，目前駐紮在基輔，「我們身在戰場，但卻因為官僚及文書作業遲遲拿不到武器」。他也說，當初決定來到烏克蘭的一大動機，是看到無辜平民成為攻擊目標，這是他的第一場戰爭，「看到沒有其他國家能夠增援烏軍時，我覺得在道德上有參戰的義務」。

許多外國志願者相當熱血，部分烏克蘭駐各國大使館被熱情人士擠爆。27歲曾當過傘兵的亞歷山大（Alexander，化名）瞞著父母來到波蘭邊境，認為他有幫助烏克蘭人民的責任；美國芝加哥警察約澤福維奇（Harrison Jozefowicz）則是辭掉工作加入國際軍團，「現在這裡比芝加哥警局還需要我」。

不過羅賓森強調，來到烏克蘭的熱血志願者必須謹慎行事，要設定好限制並在抵達前多方取得資訊，「因為有可能被迫在短時間內編入軍團送到前線，即便是懷著好意幫助別人，但基本上可能變成砲灰」。

►俄羅斯「止戰2條件」曝光！　外長：加強和中國合作應對制裁
►開戰以來死傷最慘！　烏克蘭海陸軍營遭空襲「官兵恐破百死」
►路透：美國非正式要求土耳其　提供俄製S-400防空系統給烏克蘭抗俄

►韓國「燕麥奶色」絕美鍋具4.3折！

ET快訊
超噁！澎湖漁港漂大批「醜陋不明物」　專家解答
強生驚曝普丁開戰原因：超怕烏克蘭「1件事」
謝和弦開戰！告ØZI侵害配偶權　嗆前妻：約炮不斷說謊
她搭台鐵「1趟萬元高級列車」上吐下瀉！　一看便當傻眼
獨／新北補習班女廁裝針孔！　男師叫女生「多喝水」
雷／《華燈》驚「1謎底」沒解開！　戲迷：到底是什麼
塞滿陣亡俄兵！　「連夜運屍」驚悚畫面曝
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

彩券買完就忘！他3個月後一對竟中頭獎　花709元「抱回2.5億」

澤倫斯基：俄軍空前挫敗「部分單位90%遭殲滅」　前線兵屍橫滿街

英相強生驚曝普丁攻烏原因：超怕烏克蘭「1件事」誘發莫斯科革命

美媒揭烏克蘭國際軍團內幕！「雜牌軍」沒武器未受訓　恐淪砲灰

尹錫悅棄守青瓦台！敲定遷移總統辦公室至國防部　估耗費496億韓元

塞滿陣亡俄兵！「連夜運屍」驚悚畫面曝　整排救護車開過白俄街頭

台積電制裁俄羅斯！停止出口高階晶片　普丁開發新武器、AI全受阻

「普丁5年內被推翻！」他曝俄羅斯人不挺侵烏　將爆民主革命

烏克蘭軍營睡夢中遭空襲　開戰後死傷最慘！守城兵：該把俄軍清零

路透：美國非正式要求土耳其　提供俄製S-400防空系統給烏克蘭抗俄

國小捕手漏接球！裁判遭擊中 爆氣怒嗆家長：不知道我流氓

具俊曄隔離10天首現身！帥氣揮手打招呼　即將重逢大S…小S期待：想看真人版韓劇

《華燈3》妖精打架「寶寶假髮掉了」XD　遭扒衣「半裸綁電線桿」妝全哭花

行人闖紅燈過馬路疑被叭不爽　停下怒瞪駕駛...下秒慢步離去

蔡康永想為大S具俊曄重開《康熙》！　遺憾《吃吃的愛》剪光顧寶明戲份

紅燈剩20秒等不及！騎士越線　一滑到待轉區...警察出現GG了

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

最硬教召解編！軍人離營超嗨　終見女友...他笑：晚上有安排

正妹醒來發現「枕邊人是隻貓」　牠打哈欠伸懶腰：馬麻早安❤

天母車禍肇事者起底「飆車王」　眾怒：常見他！這款人打乎死

彩券買完就忘！他3個月後一對竟中頭獎　花709元「抱回2.5億」

澤倫斯基：俄軍空前挫敗「部分單位90%遭殲滅」　前線兵屍橫滿街

英相強生驚曝普丁攻烏原因：超怕烏克蘭「1件事」誘發莫斯科革命

美媒揭烏克蘭國際軍團內幕！「雜牌軍」沒武器未受訓　恐淪砲灰

尹錫悅棄守青瓦台！敲定遷移總統辦公室至國防部　估耗費496億韓元

塞滿陣亡俄兵！「連夜運屍」驚悚畫面曝　整排救護車開過白俄街頭

台積電制裁俄羅斯！停止出口高階晶片　普丁開發新武器、AI全受阻

「普丁5年內被推翻！」他曝俄羅斯人不挺侵烏　將爆民主革命

烏克蘭軍營睡夢中遭空襲　開戰後死傷最慘！守城兵：該把俄軍清零

路透：美國非正式要求土耳其　提供俄製S-400防空系統給烏克蘭抗俄

詹皇紀錄夜遭逆轉　巫師中止6連敗

耍賤招不付停車費！住戶怒PO監視器「是累犯」：連40元都不願意付

彩券買完就忘！他3個月後一對竟中頭獎　花709元「抱回2.5億」

超噁！澎湖西嶼竹灣漁港漂大批「醜陋不明物」　專家給答案

國民黨5月議員初選結束後　蔣萬安傳率33參選人宣布參選市長

陳佩琪要陳時中別怒！提東洋BNT破局　 若打疫苗「可減少部分人命流失」

快訊／嘉義秀林國小校長確診　「快篩1379人」結果出爐

周庭印奪回國內第一沒預設　「超跑媽媽」推腦麻兒完賽萬金石

澤倫斯基：俄軍空前挫敗「部分單位90%遭殲滅」　前線兵屍橫滿街

謝和弦開戰「告一下ØZI侵害配偶權」！　毀滅式嗆前妻：約炮不斷說謊

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

國際熱門新聞

美官員證實：俄軍對烏克蘭使用極音速飛彈

開戰以來死傷最慘！　烏海陸軍營遭空襲「恐破百死」

俄外長鬆口「止戰條件」　要和中國深化合作

趙立堅酸美只會軍援　烏副總理反嗆：不需要毯子床單

台積電停止出口晶片！俄科技領域全受阻

普丁好友遊艇卡挪威！當地油商拒絕加油

他患「性夢遊」熟睡中硬上女友　醒來全忘光

俄軍拿不下制空權！　英3點總結：戰事嚴重拖累

塞滿陣亡俄兵！救護車連夜運屍畫面曝

決鬥後對手首級「卡鹿角」…牠拖屍過冬！

「渡渡鳥」有望復活！　生物學家取得完整DNA

烏克蘭點名中國！　喊話譴責俄羅斯

美傭兵被派「烏克蘭前線」秒落跑！冤喊：是陷阱

更／澤倫斯基呼籲俄「全面和平談判」

更多熱門

相關新聞

塞滿陣亡俄兵！救護車連夜運屍畫面曝

塞滿陣亡俄兵！救護車連夜運屍畫面曝

烏克蘭宣稱，俄羅斯截至18日已經損失1.4萬名士兵，更傳出白俄羅斯靠近邊境的醫院停屍間全被陣亡的俄兵塞滿，多達2500具遺體連夜被運回俄國。外媒公開一段畫面，只見一輛輛軍用救護車開過白俄街頭，載滿戰死的俄國士兵，疑似為避免引起注意，選擇在夜深後運回俄國。

台積電停止出口晶片！俄科技領域全受阻

台積電停止出口晶片！俄科技領域全受阻

普丁5年內被推翻？他預言將爆民主革命

普丁5年內被推翻？他預言將爆民主革命

軍營遭襲死傷最慘　兵：該把俄軍清零

軍營遭襲死傷最慘　兵：該把俄軍清零

傳美向土耳其提議　提供S-400系統給烏克蘭

傳美向土耳其提議　提供S-400系統給烏克蘭

關鍵字：

烏俄軍武國際軍武美聯社北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

高中女師台88遭鐵片奪命！警找到肇事駕駛了

小S凌晨現身「歡迎姊夫」畫面全被拍！

館長健身房爆違約糾紛　痛心退出經營

鄭惠中「月收歸零」超慘近況曝光

快訊／具俊曄10天出關了！夜奔老婆大S信義區豪宅

Keanna淚曝鐵證！9周胎兒被莉婭害到沒了

「花子」劉品言忍《華燈》天大秘密2年：好痛苦

保七中隊長鎖槍械室3小時落幕　大隊長說話了

南投一夜連7震　鄉民看震央位置驚：旁邊才是魔王

福原愛說謊！高招獵艷過程曝光　前妻怒揭：橫濱男是她倒追的

今天春分！6大禁忌別犯　深夜記得「做1件事」旺整年

主持人罹癌「舌頭被切剩五分之二」離世　友證實噩耗

「客自備環保杯」求幫水倒掉　店員轉瓶蓋崩潰

中區50嵐明漲價！店員證實「全品項都漲」

接具俊曄出關「神秘白衣男身分曝」！顏值爆表

更多

最夯影音

更多
國小捕手漏接球！裁判遭擊中 爆氣怒嗆家長：不知道我流氓

國小捕手漏接球！裁判遭擊中 爆氣怒嗆家長：不知道我流氓
具俊曄隔離10天首現身！帥氣揮手打招呼　即將重逢大S…小S期待：想看真人版韓劇

具俊曄隔離10天首現身！帥氣揮手打招呼　即將重逢大S…小S期待：想看真人版韓劇

《華燈3》妖精打架「寶寶假髮掉了」XD　遭扒衣「半裸綁電線桿」妝全哭花

《華燈3》妖精打架「寶寶假髮掉了」XD　遭扒衣「半裸綁電線桿」妝全哭花

行人闖紅燈過馬路疑被叭不爽　停下怒瞪駕駛...下秒慢步離去

行人闖紅燈過馬路疑被叭不爽　停下怒瞪駕駛...下秒慢步離去

蔡康永想為大S具俊曄重開《康熙》！　遺憾《吃吃的愛》剪光顧寶明戲份

蔡康永想為大S具俊曄重開《康熙》！　遺憾《吃吃的愛》剪光顧寶明戲份

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面